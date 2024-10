Race of Champions keert na jaar afwezigheid terug op kalender

Dit jaar ging er een streep door de Race Of Champions, dat net als de voorgaande twee jaren in het Zweedse Pite Havsbad had moeten plaatsvinden. Door vraagtekens over de staat van de ijs- en sneeuwbaan kon de organisatie niets anders doen dan het evenement afblazen. Na een jaar afwezigheid is er echter goed nieuws, want in 2025 keert de Race Of Champions weer terug. Dat gebeurt niet in Pite Havsbad, maar in Sydney. Het is voor het eerst dat ROC naar Australië trekt. Het Olympisch stadion van Sydney vormt het decor van het race-evenement, dat een week voor de Formule 1 Grand Prix van Australië plaatsvindt, in het weekend van 7 en 8 maart.

Aan het concept van ROC is niet gesleuteld. Dat houdt dus in dat er twee competities zijn: de Nations Cup en de individuele competitie. Bij de Nations Cup worden coureurs op basis van nationaliteit naast elkaar gezet om te strijden voor de eer van hun land, in het individuele kampioenschap strijden de aanwezige coureurs om de beker voor zichzelf. ROC organiseerde in 1988 zijn eerste race en heeft sindsdien vele locaties aangedaan. Van 1992 tot en met 2003 was Gran Canaria nog het decor, waarna het ook naar Parijs, Londen, Beijing, Düsseldorf, Bangkok, Barbados, Miami, Riyad en Mexico-Stad ging alvorens Zweden in 2022 te bezoeken.

"We zijn ongelooflijk enthousiast om de Race Of Champions voor de allereerste keer naar Australië te brengen", zegt Race Of Champions-voorzitter en medeoprichter Fredrik Johnsson. "ROC is er altijd geweest om coureurs tot het uiterste te drijven in unieke omstandigheden. Australië heeft een rijke autosporthistorie en we kijken ernaar uit om dat te vieren door enkele van de beste Australische coureurs te laten strijden tegen enkele van de meest legendarische racesterren ter wereld in een spectaculaire krachtmeting midden in het Accor Stadium."

De volledige line-up voor het evenement is nog niet bekend. Tot nu toe is slechts een coureur bevestigd: zevenvoudig Supercars-kampioen Jamie Whincup. Drie coureurs delen de koppositie van meeste zeges in ROC: Didier Auriol, Sébastien Loeb en Mattias Ekström. Zij hebben de individuele strijd allemaal vier keer gewonnen. Bij de Nations Cup is Duitsland de koploper. Dat land is goed voor acht eindzeges.

