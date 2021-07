Aston Martin maakte in juni bekend dat het ontwerp voor de Valkyrie aangepast werd nadat het plan voor deelname aan de 24 uur van Le Mans al eerder opgeschort was. De exclusieve wagen wordt nu geproduceerd voor gefortuneerde mensen die ermee het circuit op willen. Afgelopen weekend verscheen de auto tijdens het Goodwood Festival of Speed voor het eerst bij een publieksevenement toen fabrieks- en testcoureur Darren Turner de Valkyrie de sporen gaf. Een van de runs moest echter afgebroken worden door een storing.

Volgens Aston Martin-voorman Lawrence Stroll kwam dit door een relatief klein probleem, het produceren van de wagens loopt geen vertraging op: “Ik kan bevestigen dat we volgens onze belofte vanaf september beginnen met het leveren van de auto’s”, verklaarde Stroll in een gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “De eerste auto’s rollen volgens planning uit de fabriek. Vijf maanden geleden hebben we dat al aangekondigd en we lopen dus op schema. Wat betreft Goodwood hadden we te maken met een klein elektronisch probleem. Het ging om een onderdeel van nog geen 5 euro die de schakel vormde tussen twee batterijen. Die deed het om de een of andere reden niet meer. Daar hebben we tijdens de tests nooit problemen mee gehad, dus we zijn blij dat het nu gebeurd is. Dat soort dingen krijgen we van buitenaf geleverd. We hebben het direct kunnen repareren."

Video: Max Verstappen voelt de Valkyrie aan de tand