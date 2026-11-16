Gesponsord

Primeur: Etihad-toestel in McLaren-livery kiest luchtruim na zege Norris

De McLaren x Etihad Boeing 787 Dreamliner heeft zijn eerste vlucht gemaakt

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 16:39

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

McLaren en partner Etihad hebben neergezet wat waarschijnlijk de grootste partnerschapsshowcase ooit in de Formule 1 is: een volledige Boeing 787 Dreamliner is voorzien van de beroemde papajakleurige livery van het team, inclusief een zeer exclusieve loungewearcollectie voor passagiers om de gelegenheid te markeren.

Het indrukwekkende nieuwe vliegtuig met Etihad Airways- en McLaren Racing-livery maakte deze week zijn eerste vlucht van Abu Dhabi naar Madrid – minder dan een maand voor de door Etihad gesponsorde Grand Prix van Abu Dhabi en slechts enkele dagen na de recente zege van Lando Norris in Brazilië.

Het is voor het eerst dat een F1-team op een widebodyvliegtuig te zien is en F1-fans kunnen het toestel spotten terwijl het de samenwerking de wereld rond brengt, waarbij Etihads thuisbasis Abu Dhabi wordt verbonden met bestemmingen als Dublin, Milaan, Wenen, Bali, Bangkok en Delhi.

Zak Brown, CEO van McLaren Racing, zei: “Het is fantastisch om te zien dat onze samenwerking met Etihad Airways op zo’n unieke manier tot leven wordt gebracht. We kijken ernaar uit om onze kenmerkende papajakleur in de lucht te zien.”

Tijdens een recordbrekend onthullingsevenement, dat werd gehouden in de Etihad Engineering-faciliteit in Abu Dhabi, werd de livery onthuld met de grootste kabuki-onthulling uit één stuk ter wereld, zoals geverifieerd door Guinness World Records.

Bij de lancering zei Antonoaldo Neves, CEO van Etihad Airways: “Formule 1 heeft een opmerkelijk vermogen om mensen met elkaar te verbinden en over grenzen heen enthousiasme te creëren, en samen met McLaren hebben we de kans om fans nog dichter bij de actie te brengen en voor hen over de hele wereld memorabele momenten te creëren. Ik kijk ernaar uit om het vliegtuig in de lucht te zien.”

Speciale collectie

Etihad sloeg in februari van dit jaar de handen ineen met McLaren en deze nieuwste activatie is opnieuw een voorbeeld van hoe zij hun samenwerking buiten het circuit tot leven brengen via unieke ervaringen voor fans en gasten.

De lancering van de speciale editie loungewear vormt een werkelijk unieke fanactivatie vanuit de samenwerking – en heeft enkele van de meest exclusieve, unieke en moeilijkst te bemachtigen gelimiteerde F1-kledingstukken ooit opgeleverd.

Deze speciaal ontworpen stukken zijn alleen te verkrijgen voor fans die tot 18 november in de premiumcabines van Etihad vliegen, exclusief op het vliegtuig met McLaren-livery, waarna dit wordt uitgebreid naar de langeafstandsvloot tot na de Grand Prix van Abu Dhabi.

Business-gasten krijgen een ontwerp met ronde hals, terwijl gasten die in First en The Residence reizen een exclusieve variant met ritskraag krijgen. Beide zijn voorzien van Etihad- en McLaren Racing-branding, afgewerkt met details in de kenmerkende papajakleur van McLaren Racing.

Om de gelegenheid van de eerste vlucht te markeren, kregen passagiers in het vliegtuig ook herdenkingskaarten en koekjes met branding, terwijl gasten in Business petten en gesigneerde kaarten van Norris en teamgenoot Oscar Piastri ontvingen.

Dramatische vertoningen

Etihads langdurige betrokkenheid bij de racerij begon in 2009 als titelsponsor van de Grand Prix van Abu Dhabi en sinds de eerste race is een van Etihads vliegtuigen gebruikt om op lage hoogte flypasts boven het Yas Marina Circuit uit te voeren, wat vlak voor de start van de race een iconisch moment oplevert.

Bij de eerste flypast was een Airbus A340 in Etihad-livery te zien, waarna in 2019 werd overgestapt op een Boeing 787 Dreamliner – zoals het toestel dat nu in McLaren-kleuren is uitgevoerd – die op ongeveer 600 voet over het circuit vloog.

Vorig jaar stond de Airbus A380 Superjumbo centraal, begeleid door het aerobaticteam dat sporen in de kleuren van de vlag van de VAE maakte, terwijl het bedrijf het spektakel voorafgaand aan de race verder uitbreidde dat een enorm populair onderdeel van het evenement is geworden.

McLaren heeft in de loop der jaren aan veel creatieve partneractiviteiten meegedaan, waaronder vorig jaar een krasbare F1-auto in Las Vegas, een stealthmode-auto in Singapore in 2023 en een 720S-straatauto met Gulf-branding in 2021 – maar geen enkele daarvan was, letterlijk, groter dan deze.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally



Dakar



DAKR Dakar 48 min



Fernando Alonso keert in 2027 met Aston Martin terug in Dakar Rally





IndyCar-seizoen 2026 terugblik: Meyer Shank Racing



IndyCar



Indy IndyCar 1 u



IndyCar-seizoen 2026 terugblik: Meyer Shank Racing





Williams en Aston Martin onthullen nieuwe F1-liveries voor GP van Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



1 u



Williams en Aston Martin onthullen nieuwe F1-liveries voor GP van Las Vegas





Lando Norris: F1 heeft betere regenbanden nodig, nat Las Vegas zou 'eng' zijn



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



15 u



Lando Norris: F1 heeft betere regenbanden nodig, nat Las Vegas zou 'eng' zijn

Vorig artikel George Russell lanceert kartingacademie

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer