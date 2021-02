Porsche lanceert videokanaal op Motorsport.tv

Het nieuwe kanaal is nu live op Motorsport.tv, het digitale OTT-platform van Motorsport Network dat is gewijd aan race- en autovideo's. Het kanaal geeft de fans een fascinerend inzicht in de activiteiten van het Porsche Formule E-team, naast de GT-raceprogramma's voor klanten.

Porsche heeft een geweldige staat van dienst in de autosport: Formule 1, endurance wegraces, de Dakar Rally en vooral in het wereldkampioenschap voor sportwagens.

Porsche lanceert een eigen kanaal op Motorsport.tv Photo by: Motorsport.tv

De autofabrikant, die de 24 uur van Le Mans een recordaantal van negentien keer heeft gewonnen, wil nu de titel in het Formule E-teamkampioenschap aan die lijst toevoegen.

In de aanloop naar het tweede seizoen in de elektrische serie heeft Porsche voormalig Formule 1-coureur Pascal Wehrlein aangetrokken als partner naast Andre Lotterer. Het team verwacht met dit duo te kunnen voortbouwen op een solide debuut in de Formule E in het seizoen 2019-2020.

Hoewel er voor de twee nachtraces van deze week (26 en 27 februari) kleine aanpassingen zijn gemaakt aan het Riyadh Street Circuit, keert Porsche vol vertrouwen terug naar de Diriyah E-Prix waar het team vorig seizoen een indrukwekkende tweede plaats scoorde tijdens zijn allereerste race in de Formule E.

Porsche lanceert een eigen kanaal op Motorsport.tv Photo by: Motorsport.tv

Daarnaast veroverde Lotterer vorig seizoen in Mexico City de eerste Formule E-pole voor het team en behaalde hij als eerste coureur van het fabrieksteam ook nog eens zes plaatsen in de top tien.

Afgelopen winter heeft de volledig elektrische Porsche Taycan hoge gooien gegooid in de autopers, terwijl het Formule E-team een op maat gemaakte nieuwe aandrijflijn heeft ontwikkeld die klaar is voor de eerste FE-race.

In combinatie met de aanstelling van Wehrlein en de uitbreiding van het teampersoneel, heeft Amiel Lindesay, de chef van de Formule E-activiteiten van Porsche, zich ten doel gesteld om “races te winnen en mee te doen voor het kampioenschap”.

Terwijl het team zich inspant om deze prestatie te leveren, zal het nieuwe kanaal van Porsche op Motorsport.tv de fans exclusieve toegang geven tot wat er zich achter de schermen afspeelt in de Formule E-paddock.

Motorsport Network's maandelijkse wereldwijde publiek van 56 miljoen racefans zullen ook inzicht krijgen in de voorbereidingen van Porsche op het nieuwe LMDh-programma waar het in 2023 in terugkeert.

De lancering van het nieuwe kanaal stelt Porsche in staat om het wereldwijde distributie- en productieplatform van Motorsport Network - Motorsport Studios - optimaal te benutten voor de creatie van op maat gemaakte content.

In de Motorsport Studios is ook het uitgebreide archief van Motorsport Network met multimedia-inhoud ondergebracht, waaronder meer dan 26 miljoen foto’s uit de geschiedenis van de autosport, waartoe Porsche ook toegang krijgt.

Ondertussen zal Motorsport Network Porsche ondersteunen bij het creëren en distribueren van content om het team een voorsprong te geven op de concurrentie en om het merk en zijn succesvolle GT-raceprogramma's voor klanten onder de aandacht te brengen.