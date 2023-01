Vader en zoon Solberg winnen voor Noorwegen weer de ROC Nations Cup

Sterren uit verschillende raceklassen, waaronder de Formule 1 en het wereldkampioenschap Rally, vormen tijdens de Nations Cup een duo voor een land. Telkens nemen twee landen het tegen elkaar op volgens een afvalsysteem. Daarbij strijden de piloten in een-tegen-eenduels in een manche over twee ronden. De coureurs komen in Zweden uit in een van de vier beschikbare bolides: twee elektrische (Cupra en Zeroid X1) plus twee op biobrandstof (Polaris RZR en Supercar Lites).

Het deelnemersveld van de Nations Cup bestond dit jaar uit onder anderen [voormalig] Formule 1-coureurs Sebastian Vettel en Mick Schumacher voor Duitsland en Mika Hakkinen en Valterri Bottas namens Finland. David Coulthard reed met Jamie Chadwick (wereldkampioene in de W Series) voor Groot-Brittannië. Petter Solberg, tweemaal Rallycross-winnaar en rallywereldkampioen, verdedigde met zijn zoon Oliver de kleuren van titelverdediger Noorwegen.

Opmeer verslaat Hakkinen

Jarno Opmeer, tweemaal kampioen namens Mercedes in de F1 Esport-competitie, zorgde voor een Nederlands tintje. Hij had zich weten te plaatsen voor de Nations Cup door tweede te worden in de eROC, de virtuele versie van het evenement. Opmeer vormde zaterdag een koppel met Lucas Blakeley. De twee reden niet onverdienstelijk. In de voorronde tegen Finland versloeg Opmeer namelijk knap tweevoudig F1-wereldkampioen Hakkinen. Hij verloor daarna zijn duel met Bottas. Doordat Blakely ook Hakkinen wist te kloppen, vloog Finland er met 3-1 uit. Vettel en Schumacher versloegen in de voorrondes Groot-Brittannië met 3-1. In een van de heats was Vettel net iets rapper dan Coulthard. De Schot werd ook geklopt door Schumacher.

In de kwartfinales rekende Noorwegen af met Frankrijk. Sebastien Loeb en Adrien Tambay - de zoon van voormalig F1-racewinnaar Patrick Tambay, werden met 4-0 afgedroogd. Zweden (Mattias Ekström/Johan Kristoffersson) klopte met dezelfde cijfers het Zweeds/Deense koppel van Felix Rosenqvist en Tom Kristensen. Met 3-1 was het All Stars-team te sterk voor Team USA (Travis Pastrana/Tanner Foust). Foust moest zijn duel tegen Drugovich de strijd staken met een kapotte wagen. Opmeer en Team eROC bleken in de kwartfinale geen partij voor het Duitse koppel Vettel/Schumacher.

Valse start Vettel

De halve finales waren een stuk spannender. Zweden trad aan tegen Noorwegen. De piloten uit de Scandinavische landen maakten er 2-2 bij de duels, waarna de bij elkaar opgetelde tijden de doorslag moesten geven. Hierdoor werd Noorwegen aangewezen als winnaar. Neuville wist in de andere halve finale, tussen All Stars en Duitsland, Vettel te kloppen. Vettel verloor ook zijn duel met Drugovich; hij werd uit de uitslag gehaald door een valse start. Neuville wist ook Schumacher te verslaan en bracht daarmee de eindstand op 3-1.

In de finale kwam All Stars op voorsprong dankzij Neuville, die Peter Sollberg wist te verslaan. Zoon Oliver trok vervolgens de stand gelijk. Hij was Drugovich te snel af. Petter Solberg revancheerde zich door Drugovich ook te kloppen. Oliver Solberg maakte daarna de klus af. Hij versloeg Neuville in de laatste heat van de dag.

Zondag vindt de Race of Champions plaats. De coureurs nemen het dan individueel tegen elkaar op.