Half juni raakte voormalig CART-kampioen en viervoudig paralympisch kampioen Zanardi betrokken bij een zwaar ongeval. Met zijn handbike kwam hij frontaal in aanraking met een tegemoetkomende vrachtwagen. De Italiaan raakte daarbij zwaargewond aan zijn hoofd en gezicht en heeft enige tijd in coma gelegen. Ook is hij inmiddels vier keer geopereerd aan zijn verwondingen. Nog altijd is niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, maar na technisch onderzoek kan wel een aantal mogelijke oorzaken worden weggestreept.

De handbike van Zanardi werd na het ongeval in beslag genomen en recent door een ingenieur bekeken op defecten. De conclusie van de ingenieur is volgens de krant La Nazione dat er geen sprake was van technisch falen of een constructiefout. Alle defecten die het voertuig vertoonde, waren het gevolg van de impact met de vrachtwagen. De ingenieur deed ook onderzoek naar het wegdek rond de plek waar Zanardi tegen de truck botste. Daar vond hij eveneens geen defecten, waardoor zowel een technisch defect van de handbike als het wegdek kunnen worden weggestreept als mogelijke oorzaken van het ongeluk.

De vraag is nu hoe Zanardi de controle over zijn handbike heeft kunnen verliezen, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ongeluk. De aanklager in Siena heeft in ieder geval een zaak geopend tegen de bestuurder van de vrachtwagen. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zeer ernstige verwondingen. Het is echter maar de vraag of het ook daadwerkelijk tot een veroordeling komt, omdat een dergelijke aanklacht een formaliteit is bij zo’n soort ongeluk.

Met medewerking van Giacomo Rauli, Motorsport.com Italië