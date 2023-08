Een maand en een dag nadat Nyck de Vries zijn F1-zitje bij AlphaTauri verloor, stapte de 28-jarige Fries voor het eerst weer in een formule-auto. De Vries gaf acte de présence bij de Jack's Racing Day, het jaarlijkse evenement in Assen waar publiek gratis kan genieten van auto- en motorsport. De Vries is dit jaar de voornaamste publiekstrekker, al stuurde hij na zijn exit bij de Red Bull-familie geen F1-materiaal over de Drentse hei. De organisatie droomde nog wel even van De Vries in de Ferrari 310B van Michael Schumacher uit 1997, maar die auto bleek nog niet rijklaar.

Nyck de Vries in World Series-auto terug op bekend terrein

De Vries nam daardoor plaats in een World Series by Renault-auto uit 2014, die tegenwoordig wordt bestuurd door voormalig F1-coureur Antonio Pizzonia. In 2015 kwam De Vries zelf uit in die merkenserie en wist hij namens het team van DAMS de derde plek in het kampioenschap veilig te stellen. Elf jaar geleden zegevierde De Vries in de lichtere klasse op de omloop bij Assen en dus keerde hij terug op bekend terrein. Net als destijds kreeg de voormalig F2- en FE-kampioen ook deze zaterdag te maken met regen. In 2012 werd de Renault Eurocup-race nog vroegtijdig afgevlagd, ditmaal mocht De Vries met regenbanden onder zijn bolide het publiek vermaken.

De voormalig F1-coureur draaide zijn rondjes en deelde de baan met Rodin, een Nieuw-Zeelands bedrijf dat het mislukte Lotus T125-project heeft overgenomen en eventuele kopers voor 650.000 dollar een Formule 1-ervaring wil bieden (waarover later trouwens meer op deze website). Naast De Vries en Rodin werkte ook het Dakarteam van de gebroeders Coronel een spectaculaire demorun af en kropen Richard Verschoor en Tom Coronel met enkele geluksvogels als passagiers achter het stuur van de MP Motorsport-tweezitters. Zo kreeg laatstgenoemde onder andere meervoudig wereldkampioene Dafne Schippers met zich mee.

Desondanks was het journaille vooral voor De Vries gekomen. De Nederlander laat logischerwijs niets los over zijn Formule 1-exit of zijn toekomstplannen in de racerij, hetgeen hij met de korte quotes van afgelopen donderdag natuurlijk ook al niet deed. Vragen over andere onderwerpen zouden niet onoverkomelijk moeten zijn, maar bleken evenmin gewenst. De Vries hield zijn kaken zaterdag stijf op elkaar op het TT Circuit. De aanwezige media kregen nul op het rekest en dat gold ook voor de circuitomroeper die nog wel ijverig iets probeerde voor het publiek dat de regen had getrotseerd. "Volgens mij is ook dat niet de bedoeling", reageerde De Vries, die tijdens de handtekeningsessie die volgde evenmin de microfoon wilde aanpakken voor de verzamelde menigte. Het bleef bij rijden en krabbels, waar morgen idealiter nog donuts bij komen.

Prachtig geluid met Toro Rosso in BOSS GP

Naast de demonstraties konden de aanwezige fans zaterdag genieten van talloze raceklassen op vier en ook nog eentje op twee wielen. De BOSS GP met oudere formule-auto's springt natuurlijk het meest in het oog. Zo was Ingo Gerstl present met zijn Toro Rosso en zorgde hij voor een even fraai als oorverdovend geluid op start-finish. Minstens zo spectaculair zijn de superkarts, die met een groot veld in de regen werden losgelaten en de handen van toeschouwers op de hoofdtribune op elkaar kregen. Klassen als de Supercar Challenge met onder meer wielericoon Tom Boonen, de Porsche Carrera Cup Benelux en Mazda MX-5 Cup maakten het programma compleet.

Zondag kunnen geïnteresseerden ook nog op het TT Circuit terecht voor de Jack's Racing Day. Naast Nyck de Vries verzorgt dan ook Moto3-revelatie Collin Veijer een demonstratie, net als Stefano Manzi van het World Supersport-team van Ten Cate Racing.

Foto's: Peter Notenboom

Nyck de Vries, Jack's Racing Day Assen 2023 Photo by: Peter Notenboom