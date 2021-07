Nürburgring langer uitvalsbasis voor hulpdiensten, races afgelast

Door extreme regenval werd Landkreis Ahrweiler, net als delen van Limburg en België, vorige week zwaar getroffen door overstromingen. De ravage in het gebied is enorm, terwijl in de Duitse Eifel ook tientallen slachtoffers te betreuren waren. In de dagen na de overstromingen werd de nabijgelegen Nürburgring omgetoverd tot een crisiscentrum voor hulpdiensten, terwijl ook de befaamde Nordschleife werd afgesloten. Activiteiten op het circuit werden opgeschort, terwijl medewerkers, marshals en vrijwilligers van het circuit slachtoffers in de omgeving te hulp schoten.

De paddock van de Nürburgring deed de voorbije week dienst als uitvalsbasis voor hulpdiensten, terwijl in het pitgebouw en de Ring Boulevard slachtoffers zijn opgevangen en levensmiddelen, goederen en kleding werden ingezameld en gedistribueerd. In de pitboxen van het Grand Prix-circuit maakten raceauto's plaats voor veldbedden om slachtoffers van de ramp onderdak te bieden. Ook de hotels rondom het circuit openden hun deuren voor omwonenden, die getroffen waren door de overstromingen.

Hoewel het waterpeil in de omgeving inmiddels aanzienlijk is gezakt, is de ravage in de omgeving van de Nürburgring nog altijd enorm. Het circuit blijft dan ook de komende weken nog dienst doen als crisiscentrum. De races van het WK Rallycross volgende week zijn daardoor verplaatst naar eind november, terwijl ook de races van de ADAC GT Masters – die voor 7 en 8 augustus stonden gepland – tot nader order zijn uitgesteld. Vorige week werd de Truck Grand Prix op het Duitse circuit al afgelast.

Inzamelingsactie

Om de slachtoffers in het rampgebied te hulp te schieten, zijn een aantal coureurs het initiatief #WirfuerdieEifel gestart. Verschillende rijders, waaronder Nicky Catsburg, Sophia Floersch, Mike Rockenfeller, René Rast, Bruno Spengler en Maro Engel hebben zich aangesloten bij het initiatief. “We hebben allemaal wel eens in een van die plaatsen geslapen waar men nu getroffen is door de overstromingen. Het zijn juist deze mensen die nu onze hulp hard nodig hebben”, zei Engel.

De opbrengsten van #WirfuerdieEifel gaan naar het burgerfonds van de gemeente Adenau. Wie kan en wil helpen, kan met vermelding van “Hochwasserhilfe #WirfuerdieEifel” doneren via onderstaande bankgegevens: Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN: DE18 5775 1310 0000 1000 24 (SWIFT: MALADE51Ahr).