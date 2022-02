Noorwegen wint Race of Champions, Vettel en Schumacher vallen tegen

De Nations Cup in de Race of Champions, dat werd gehouden in de sneeuw in het Zweedse Pite Havsbad, kende tal van grote namen uit de racewereld. Zo vormden Formule 1-coureurs Sebastian Vettel en Mick Schumacher team Duitsland en was het voormalig F1-rijder David Coulthard dat met Jamie Chadwick het Britse team vormde. Daarnaast deden ook IndyCar-coureur Colton Herta, Mika Hakkinen, rallycoureurs Petter Solberg en Sebastien Loeb en Nascar-legende Jimmie Johnson mee. Jarno Opmeer was de enige Nederlandse deelnemer aan de Nations Cup. Valtteri Bottas zou in eerste instantie ook deelnemen, maar meldde zich op het laatst moment af. Hij werd vervangen door de Finse coureur Emma Kimilainen, die samen met Hakkinen het team van Finland vormde.

Groepsfase

Viervoudig F1-kampioen Vettel verloor meteen zijn eerste heat tegen simracer Lucas Blakeley, echter won Schumacher ruimschoots van Opmeer. Hierdoor mocht Duitsland door naar de volgende ronde en lagen Blakeley en eRoC-kampioen Opmeer uit de race. Herta en Johnson versloegen Helio Castroneves en Benito Guerra, waardoor ook Amerika door kon naar de volgende fase. Hakkinen en Kimilainen maakten ook hun opwachting in de kwartfinales, waarvoor de McLaren-coureur wel oud-teamgenoot Coulthard moest verslaan. Ook de Franse, Zweedse, Noorse en Noordse teams mochten door.

Kwart finale en halve finale

In de halve finale moesten Schumacher en Vettel hun meerdere erkennen in Herta en Johnson. Het duo werd verslagen en lag er dus al vrij vroeg uit. Vader Petter en zoon Oliver Solberg wonnen namens het Noorse team van Zweden en mochten het in de halve finales gaan opnemen tegen onder andere Tom Kristensen van het Noordse team. De familie Solberg versloeg dat team en mochten gaan strijden om de overwinning. Mika Hakkinen beukte in de halve finale tegen een sneeuwmuur aan en kwam achterstevoren te staan op het parcours. Emma Kimilainen had weinig kans om tijd goed te maken en dus verloor Finland van team Amerika.

Oliver Solberg, RX2e Foto: Race of Champions

Finale

De finale werd team Noorwegen tegen team Amerika. Waarbij Petter Solberg het als eerste opnam tegen Johnson, die zaterdag voor het eerst in de sneeuw reed. Kort na de start kampte de Amerikaan echter met een technisch probleem. Het leek erop dat zijn motor na een half rondje de geest gaf, hierdoor kreeg Solberg de zege in zijn schoot geworpen. Oliver Solberg streed vervolgens tegen Herta. De Amerikaan kwam niet heel fijn weg en schampte later nog een sneeuwmuur. Met ruime afstand won zoon Solberg ten opzichte van het IndyCar-talent. Hiermee was het 2-0 voor het Noorse team. De derde heat was tussen Johnson en Oliver Solberg, die ruim werd gewonnen door de Amerikaan. De laatste krachtmeting vond plaats tussen Petter Solberg en Herta. Laatstgenoemde schoot door in een bocht en kwam kort vast te zitten in de sneeuw. Solberg maakte geen fouten en dus werd het uiteindelijk 3-1 in het voordeel van de familie Solberg. Team Noorwegen stelde daarmee de overwinning in de Race of Champions veilig. In 2014 won Petter Solberg namens het Noordse team de Race of Champions, terwijl hij de individuele competitie in 2018 verloor aan Coulthard.

Zondag gaat de Race of Champions om 12.00 uur verder met de individuele competitie, waarbij Benito Guerra probeert titel zijn titel te verdedigen.