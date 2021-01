Nieuwe klap voor Eurocircuit Valkenswaard na schrappen vergunning

Het verdict luidt: "Op 15 juni 2020 verleende de provincie een nieuwe vergunning. Het verleggen van het circuit betekent meer geluidsoverlast voor omwonenden. Het circuit was verschoven in de richting van hun woningen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente in kaart had moeten brengen wat de toegestane geluidsbelasting was in 1993. Volgens de rechtbank is het niet uit te sluiten dat het verleggen van het circuit in combinatie met het aanscherpen van de uitstoot van crossmotoren per saldo toch een nadeliger gevolg oplevert voor de omgeving. De rechtbank vernietigt daarom de milieuvergunning."

Ook voor de crossmotoren is er geen vergunning en dus geen oplossing: "Het verleggen van het circuit in combinatie met het houden van evenementen zoals de Dakar Pre-proloog zorgt voor een hogere stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. De provincie heeft in de natuurvergunning geen eisen gesteld aan de motoren. De oude motoren mogen dus ook nog steeds worden gebruikt. Dat is een verslechtering en daarom vernietigt de rechtbank de natuurvergunning."