Het nieuwe jaar luidt weer een primeur in voor de Formule 1

David Coulthard, mede-oprichter van het initiatief More Than Equal om vrouwen in F1 te krijgen met het potentieel om "kampioenschappen te winnen, niet alleen races”, is blij met deze belangrijke stap. Maar hoewel meer vrouwen en meer initiatieven dan ooit tevoren de weg naar boven weten te vinden in de racerij, zijn er nog altijd grote obstakels om te overwinnen. Het fysieke aspect staat bovenaan de lijst: de fysieke kracht, het uithoudingsvermogen en de toewijding die nodig is om deel te nemen aan een sport als Formule 1 waarin stress, focus en enorm hoge snelheden centraal staan. Maar gaat het echt alleen om het fysieke aspect, of spelen zaken als gebrek aan sponsoring voor vrouwen, het gebrek aan gelijke kansen en andere zaken een rol?

Sponsoring

F1 Academy, het gloednieuwe vrouwelijke racekampioenschap van de Formule 1, vraagt een inschrijfgeld van 150.000 euro van de deelneemsters. Hoewel de meeste jonge coureurs sinds de start van de coronapandemie moeite hebben om sponsors te vinden, worden vrouwelijke rijders onevenredig hard geraakt. Talent en W Series-coureur Abbi Pulling heeft meermaals aangekaart tegen welke financiële problemen zij aangelopen is. Dat resulteerde in 2021 middenin het seizoen zelfs tot terugtrekking uit het Brits Formule 4-kampioenschap. Over het fysieke aspect maakt ze zich niet druk: “Het is niet zo dat ik de enige ben die dit doet, de jongens moeten ook trainen om in deze auto’s te kunnen rijden”, zei ze eerder dit jaar in The Guardian.

Haar mentor Alice Powell sprak eerder ook openhartig over de obstakels die ze in haar racecarrière moest overwinnen. Zij scoorde in 2012 als eerste vrouw punten in de GP3, maar moest na 2014 noodgedwongen een lange pauze inlassen vanwege het gebrek aan sponsoring. De W Series heeft volgens Powell een geweldige rol gespeeld om vrouwen aan een racezitje te helpen. Desondanks kan het vinden van voldoende sponsorbudget lastig blijken: “Als vrouw is het vaak lastiger, want mensen zien het nog altijd als een sport die door mannen gedomineerd wordt. Misschien willen ze daarom hun geld niet in een vrouw steken, aangezien er vooral mannen actief zijn. Maar er is zeker progressie geboekt sinds mijn debuut op dit niveau in 2012.”

Gelijkheid

Binnen het fysieke aspect, is stuurbekrachtiging een terugkerend onderwerp. Er is veel gesproken over de problemen die vrouwen tegenkomen in de lagere klassen, waaronder het gebrek aan stuurbekrachtiging. Volgens David Coulthard zorgt het gebrek daaraan ervoor dat de auto’s in de opstapklassen moeilijker te besturen zijn dan een F1-bolide, en dat het “in het voordeel is van fysiek ontwikkelde mannen van een bepaalde grootte. Toen ik testrijder was bij Williams, kon ik het stuur niet zo draaien als Nigel Mansell. Ik was niet sterk genoeg.”

De F1 Academy en FIA-president Mohammed Ben Sulayem willen ervoor zorgen dat de toekomstige formulewagens in de piramide richting F1 gelijkheid creëren voor mannen en vrouwen. F1 Academy-manager Bruno Michel: “Ons doel is om in de komende twee tot drie jaar vrouwelijke rijders op de Formule 3-grid te brengen, en hen snel in staat stellen om mee te doen voor punten en podiums. Het doel is om het veld in de nabije toekomst te vergroten. We hopen dat deze klasse meer jonge meiden inspireert om actief te worden in de racerij.”

Rolmodellen

En dat brengt ons bij een andere potentiële uitdaging voor vrouwen in de racerij: er is simpelweg geen ecosysteem, geen rolmodel en geen vastgestelde route voor de jeugd. “We hebben meer vrouwen in karting nodig”, zegt Kate Beavan, advocaat en voormalig directeur van F1 Experiences, en nu actief als adviseur van More than Equal. “Als we het aantal meiden in karting en in de lagere formuleklassen kunnen vergroten, komt er waarschijnlijk ook meer talent door dat goed genoeg is voor de top.” De FIA hecht veel waarde aan diversiteit. Die instelling moet ook de houding lager in de keten veranderen. Het gebrek aan een rolmodel zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton kan invloed hebben op het vertrouwen en enthousiasme van jonge meisjes, zeker wanneer zij het op moeten nemen tegen een groot veld vol jongens.

Ondanks deze discussies is er weinig onderzoek gedaan welke barrières het grootste effect hebben op de doorstroom van vrouwen in de racerij. Deze aspecten moeten veel beter onder de loep genomen worden, inclusief gesprekken met vrouwen uit diverse lagen van de sport om te achterhalen tegen welke problemen zij aanlopen. Met deze data moeten oplossingen bedacht worden zodat de hordes weggenomen kunnen worden. Er is ook informatie van mannelijke belanghebbenden nodig om te achterhalen waar het mis gaat, evenals gesprekken met belanghebbenden in verschillende stadia van de motorsport en met fans om inzicht te krijgen in de echte en vermeende belemmeringen om een klimaat voor verandering te scheppen. Met de juiste conclusies kunnen weer nieuwe stappen gezet worden.