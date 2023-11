Talent opgelet: Nieuw opleidingsprogramma met Formule 4-seizoen als hoofdprijs

Het gloednieuwe kampioenschap wordt groots aangepakt met vijf verschillende klassen, gelijkwaardig materiaal en competitie op hoogwaardige kartcircuits in Europa. Het sluit perfect aan op het bestaande opleidingsprogramma van MP Motorsport in de autosport. Starten in de karting en doorstromen tot aan de drempel van Formule 1? Het is nu mogelijk. Ben je zelf geïnteresseerd in deze competitie, of ken je iemand met (mogelijk) talent? Meld je dan nu aan voor de informatiebijeenkomst die ook online te volgen is.

5 unieke kenmerken van de Karting Champions League

Talentontwikkeling centraal: De Karting Champions League plaatst talentontwikkeling op de voorgrond, met de nadruk op het blootleggen van echt racetalent. Ook wordt geleerd samen te werken met monteurs en teamgenoten, wat essentieel is voor een succesvolle racecarrière.

Vijf klassen, identiek materiaal: De competitie omvat vijf klassen, passend bij de leeftijd van de deelnemers. Het materiaal en de afstelling is voor alle karts identiek. Zo maakt talent écht het verschil. De motoren worden wekelijks gewisseld, om de strijd zo eerlijk mogelijk te houden.

Volledig verzorgd volgens Arrive & Drive-principe: Deelnemers betalen een vast bedrag per jaar en de Karting Champions League verzorgt de rest. Van het prepareren en onderhouden van de karts tot het vervoer naar de circuits, alles is inbegrepen.

Unieke prijs: De kroon op het werk is de prijs voor de winnaar van de hoogste klasse: een seizoen in het Spaanse F4-kampioenschap bij MP Motorsport.

Onderdeel van het MP Motorsport talentenprogramma: Als onderdeel van het talentenprogramma van MP Motorsport biedt de Karting Champions League een directe opstap naar de wereld van de formulewagens.

Informatiedag op 9 december: Aanmelden verplicht

Op 9 december wordt een informatiedag georganiseerd, waar geïnteresseerden alles te weten kunnen komen over de Karting Champions League. Er worden twee presentaties gegeven: om 11.00 uur in het Nederlands en om 14.00 uur in het Engels. De presentaties zullen dieper ingaan op de competitie, de kalender en het unieke Arrive & Drive-concept. Online gasten kunnen vragen stellen via een chatfunctie. Aanwezigen kunnen naderhand kennismaken met het team.

MP Motorsport is accelerator van talent

MP Motorsport, opgericht in 1994, is een vooraanstaand raceteam in Europa en met teams in diverse formuleklassen, waaronder F1 Academy, F4, Eurocup-3, FRECA, Formule 3 en Formule 2, vormt MP Motorsport de perfecte ladder naar de Formule 1. De Karting Champions League draagt bij aan deze ambitie door jonge talenten sneller te ontdekken en te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen en dromen.

Voor meer informatie en aanmelding voor de informatiebijeenkomst, bezoek hier de website van Karting Champions League.