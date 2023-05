Nieuw fotoboek belicht het Ferrari F1 Team van binnenuit

Motorsport Images, ’s werelds grootste collectie foto’s uit de racerij en automotive, heeft vandaag een nieuw boek gepresenteerd. Veel grootheden uit de historie van Ferrari zijn betrokken bij dit project.

Ferrari: From inside and Outside is het resultaat van de eerste samenwerking tussen de twee legendarische Formule 1-fotografen Rainer Schlegelmilch en Ercole Colombo. Het boek bevat ook hoofdstukken geschreven door Piero Ferrari en belangrijke F1-teamleiders uit de geschiedenis van Ferrari, waaronder Luca di Montezemolo, Jean Todt, Mauro Forghieri en Stefano Domenicali, vandaag de dag CEO van de Formule 1. Er is ook een hoofdstuk geschreven door de gevierde Italiaanse journalist en Ferrari-volger Leo Turrini over Ferrari’s meest succesvolle periode in de jaren 2000.

Stefan Johansson, Ferrari Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Het boek biedt een unieke blik op de verschillen tussen de werkelijkheid binnen Ferrari en de perceptie van buitenaf. Ook de mythe van Enzo Ferrari komt aan bod, wiens persoonlijkheid en visie een merk creëerde wat tientallen miljoenen fans ter wereld zoveel plezier heeft gebracht.

De Ferrari-legende is geïllustreerd met foto’s van topfotografen Schlegelmilch en Colombo. Zij begonnen hun loopbanen in de jaren 60 en waren tot in de jaren 10 actief in de sport. Het boek is geproduceerd door Motorsport Images, onderdeel van Motorsport Network, in samenwerking met ACC Art Books, Rizzoli Lizard en Iconic Images.

Rainer Schlegelmilch is een absolute topfotograaf: een kunstenaar met een onderzoekende geest die als geen ander emoties op de gezichten van coureurs vastlegde en vernieuwend was met technieken om de snelheid en kleur van F1 vast te leggen. Geïnspireerd door de reportagefotografie die in de 20e eeuw populair werd door Henri Cartier-Bresson, Robert Capa en de Magnum-fotografen, maakte Schlegelmilch carrière in de F1 door van buitenaf naar binnen te kijken.

John Surtees, Ferrari 158, Richie Ginther, BRM P261 Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ercole Colombo is de ultieme insider. Een man wiens vaardigheden als netwerker bijna net zo goed waren als zijn skills met de camera. Ercole won al snel het vertrouwen van Enzo Ferrari en werd zijn huisfotograaf. Hij was aanwezig bij vele intieme momenten met de Commendatore en zijn iconische Ferrari-coureurs als Gilles Villeneuve, Niki Lauda en Michael Schumacher.

De redactie van het boek was in handen van James Allen, auteur van twee boeken met Michael Schumacher, waaronder de biografie uit 2007 ‘The Edge of Greatness’. Hij was ook co-editor van Nigel Mansells autobiografie ‘The People’s Champion’.

Passage van Piero Ferrari, zoon van Enzo Ferrari: “Ik heb de kans gehad Ercole Colombo vele malen te ontmoeten. Niet alleen in de Formule 1, maar ook tijdens andere evenementen van Ferrari. Hij was er altijd. Ercole is een geweldig fotograaf en hij heeft altijd fantastisch werk geleverd. Zijn foto’s en zijn archief horen bij de geschiedenis van de racerij. Rainer Schlegelmilch is eveneens een geweldige professional. Ik hou met name van de oude foto’s in zwart-wit, want toen ik jong was maakte ik zelf ook foto’s op de Autodromo in Modena. Zwart-wit beelden geven je een artistiek gevoel. Ik hou ervan.”

Michele Alboreto, Ferrari Foto: Ercole Colombo

Luca di Montezemolo, voormalig voorzitter van Ferrari, zegt: “Ercole en Rainer hebben een lange periode doorgebracht in de Formule 1. Ik waardeer hen als professional en als mens. Op professioneel vlak hebben zij een belangrijke rol gespeeld.” Jean Todt, Ferrari’s meest succesvolle teambaas: “Als we het hebben over het verschil in perceptie tussen Ferrari van binnenuit en Ferrari van buitenaf, is mijn ervaring in de jaren ontwikkeld. Toen ik kwam, had men geen vertrouwen in mij omdat ik Frans ben, en ik had geen ervaring in F1. Men dacht: ‘Oké, hij is hier een of twee jaar, verdient wat geld en vertrekt dan weer’. Ik stond onder druk. Toen Michael in 1996 werd aangetrokken, zag hij in dat ik mijn werk goed deed, ook al kenden we elkaar niet zo goed. Vervolgens kwam alles goed. In juni gingen er geruchten dat ik ontslagen zou worden. Michael zei: ‘Als Jean vertrekt, vertrek ik ook’. En dat was een shock voor iedereen, dus werd ik niet ontslagen.”

Stefano Domenicali, voormalig Ferrari F1-teambaas en nu CEO van de Formule 1, zegt: “Elke keer dat er iets te vieren valt in de fabriek, of een moment om samen te delen, gebeurt dat niet alleen met het raceteam maar ook met de andere kant van de fabriek, de GT-tak. Ferrari is één bedrijf, en het is belangrijk om alles met elkaar te delen. Iedereen voelt dat onder de F1-tak. Ze worden gezien als een team dat wereldwijd herkend wordt. Het bedrijf neemt die verantwoordelijkheid heel serieus: over de gehele wereld gezien worden als model voor de Italiaanse industrie. Bijna alles wat ik geleerd heb in mijn tijd bij Ferrari heeft invloed op de wijze waarop ik nu acteer als F1 CEO. Het was heel erg belangrijk voor me. Ik ben de mensen bij Ferrari die me tijdens deze jaren van groei hebben geïnspireerd zeer dankbaar.”

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T5 Foto: Ercole Colombo