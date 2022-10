Het Flatrock Motorsports Park en de bijbehorende Motorclub zal bestaan uit drie lay-outs en een kartbaan. Woensdag vond er een grote ceremonie plaats. Tilke Engineers & Architects gaat in totaal 34 bochten creëren in de Cumberland County. Bij het project horen ook een luxe hotel, restaurant, brouwerij, wijnmakerij en een podium voor livemuziek. De baan wordt aangelegd volgens de standaard die geldt voor een FIA Grade 2-licentie. Daarmee kan het circuit in principe alle kampioenschappen binnenhalen, met uitzondering van de Formule 1. Daar is een Grade 1-licentie voor nodig.

In een interview met Motorsport.com, vertellen Chief Operating Officer Jeremy Hale en baandirecteur Hason Guzman over de fases van de bouw en de mogelijkheid om grote evenementen plaats te laten vinden op het circuit. “De Motorclub zelf is onderdeel van fase 1, samen met de kartbaan”, zegt Guzman. “Het asfalt van de baan van 5,6 kilometer voor onze leden van de club wordt de komende twee maanden gelegd, net als dat van de kartbaan. Die kartbaan is goedgekeurd door de CIK. We hopen om auto’s en karts al aan het einde van de lente of begin van de zomer toe te laten. Er zijn al fabrikanten met ons in gesprek over of ze die baan kunnen huren. Maar de grote evenementen zullen in 2024 plaatsvinden op de Grand Prix-baan.”

SRO naar Flatrock?

Naar verluidt is het management van het circuit al in gesprek met grote kampioenschappen om die in de toekomst naar Flatrock te halen. Zo zijn er al gesprekken geweest met de SRO voor GT-races, en is er hoop dat andere grote Amerikaanse kampioenschappen ook naar het circuit zullen komen. Flatrock ligt in het pittoreske Cumberland, met natuurlijke hoogteverschillen die de baan maken tot wat die is. Lokale autoriteiten ondersteunen het project, dat in de komende jaren dus afgerond moet worden.