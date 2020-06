Insta-interview Nicky Catsburg: F1 2.0, Abt en virtuele Le Mans

Hey Nicky, goed om je te zien. Allereerst maar eens: hoe kom je deze coronatijd door, een tijd zonder autosport?

Nou voornamelijk met hetgeen je hier op de achtergrond ziet, de sim. Ik zit heel veel in de simulator. En verder kan ik gelukkig veel tijd spenderen aan mijn vrouw en dochter. Ik zit meestal de helft van het jaar in het buitenland, dus het is best fijn om nu een keer thuis te zijn.

Snap ik. Dan moeten we toch even beginnen met de actualiteit, met wat F1-nieuws. Zandvoort is uitgesteld tot 2021, we krijgen daar dus geen race zonder publiek dit jaar. Een verstandige keuze?

Dat is voor mij moeilijk in te schatten natuurlijk, maar ik vind het in ieder geval een fijne keuze. Ik kan me eigenlijk geen race in Zandvoort zonder publiek voorstellen. Ik denk de fans die race juist tot iets heel moois maken. Dus ik ben eigenlijk blij dat ze het zo hebben gedaan.

Het zou ook iets van de glans af halen. Vooral doordat de Nederlandse fans zo ontzettend passievol zijn, zeker nu we Max Verstappen in de Formule 1 hebben. Het zou dus best zonde zijn als die eerste editie sinds jaren zonder publiek zou worden verreden. Hoe ze het nu doen – iedereen die een kaartje heeft, kan met datzelfde kaartje nog steeds naar de race – is volgens mij erg goed.

Zandvoort bepaalde niet alleen het F1-nieuws. We hebben ook nieuwe reglementen voorbij zien komen. Het budgetplafond gaat omlaag en er komen ingrepen om het veld dichter bij elkaar te brengen. Goede veranderingen of gaat dit volgens jou tegen DNA van de sport in?

Nee, zo kijk ik er niet naar. Ik denk dat iedere maatregel om het veld dichter bij elkaar te brengen een goede maatregel is. Sommige mensen zijn ook tegen DRS, maar ik vind het wel gaaf. Het brengt meer actie. Het is geen natuurlijke manier van inhalen, maar anders wordt er helemaal niet ingehaald. Ik denk dat het uiteindelijk een mooie show moet zijn. Daar kijken de mensen toch voor en daardoor stappen de sponsoren ook in.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar NASCAR: dat zijn in feite hele oude auto’s – qua technologie zeker niet vooruitstrevend – maar toch zijn er ontzettend veel fans en zitten die tribunes iedere race vol. Ik denk dat de Formule 1 ook die opgaat, het moet een mooie show zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het de voorbije twee jaren wel weer leuker vond om naar te kijken. Natuurlijk ook doordat het goed ging met Max. Maar er is een hele periode geweest waarin ik de start en de eerste vijf rondjes keek en daarna afhaakte, gewoon omdat er niets meer gebeurde.

Daarop aansluitend, een kijkersvraag: kunnen we de technologie in F1 niet beter ongemoeid laten en dan maar met strafgewicht werken om het spannender te maken? Het is allebei kunstmatig.

Tja, dat zou een optie zijn. Zelf zou ik het ook wel leuk vinden om een ‘reversed grid race’ te zien, ik heb dat in het WTCC en WTCR ook meegemaakt. Er zijn altijd mensen die zeggen ‘ja maar dan ben je de races aan het fabriceren’. Dat is zo, maar ik denk dat het uiteindelijk toch draait om inhaalacties en show. Dat willen we allemaal zien. Als de snelste man op pole staat, meteen wegrijdt en er vervolgens helemaal niet meer wordt ingehaald, dan gaan er op termijn niet veel mensen meer kijken.

We krijgen ook een kijkersvraag binnen over een andere klasse, die in nog zwaarder weer zit: de DTM. Hoe zie jij de toekomst daarvan? Je hebt ooit voor BMW getest in de DTM volgens mij, dat is straks het enige merk dat nog overblijft.

Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ik daar nog niets over heb gehoord. Maar ik ben eigenlijk bang dat dit het einde betekent van de DTM zoals we die kennen. Misschien dat het nog verdergaat met een ander type auto, misschien met een GT3 of een GTE. Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar dat het zo niet langer door kan is wel duidelijk denk ik.

Zonde, want dit is toch ook een klasse die jij een warm hart toedraagt?

Het is absoluut zonde. En – dan kijk ik even naar mezelf – het is ook best tricky voor de hele rijdersmarkt. Want er komen straks een hele hoop ontzettend goede rijders op de markt. Als er steeds kampioenschappen omvallen, dan wordt het voor ons allemaal moeilijker om goede zitjes te krijgen. Dus ik hoop van harte dat ze doorgaan. Ik denk ook nog steeds dat het kampioenschap in Duitsland ontzettend veel fans heeft, dus ik hoop dat ze een nieuwe manier vinden.

Heb je ooit ambities gehad richting de DTM? Is het na die test bijvoorbeeld concreet geworden?

Zeg maar tien jaar geleden had ik absoluut die droom en die ambitie. Maar toen ik die DTM-test vorig jaar heb mogen doen, had ik die ambitie niet meer. Ik was toen wel realistisch genoeg om te zeggen ‘oké, dat zit er voor mij niet meer in’. Die test was trouwens meer een bedankje van BMW voor het goede werk dat ik in de GT’s heb gedaan. Het was wel ontzettend gaaf om met zo’n auto op Jerez te rijden. Die auto’s hebben ontzettend veel downforce en dat is natuurlijk wat iedere rijder wil.

Een aanvullende kijkersvraag: heb je ooit nog de ambitie om in een formuleklasse te rijden?

Haha nee, die tijd is echt voorbij. Als ik nu in een formuleauto zou stappen, dan vliegt mijn hoofd er waarschijnlijk af want mijn nek is niet zo sterk meer. En het heeft voor mij ook geen zin. In de formuleklassen valt eigenlijk alleen in de Formule 1 geld te verdienen. Ik ben natuurlijk professioneel coureur, het is mijn beroep. Dus dan heeft het geen zin om zomaar in een formuleklasse te stappen.

Dan naar een ander punt van de afgelopen dagen: de rel in het simracen. Daniel Abt die een professionele simracer inzette en is ontslagen door Audi in de Formule E. Sommige mensen zeggen ‘een bedrieger dus terecht’ en anderen vinden het veel te zwaar gestraft. In welk kamp zit jij?

Ik kan voor beide kampen wel begrip opbrengen hoor. Maar om even duidelijk te zijn: ik vind de actie van Audi behoorlijk overdreven. Om iemand voor een uit de hand gelopen grap in het simracen in het echt te ontslaan, gaat mij wat ver. Het is ook gewoon zijn inkomen, zijn leven. Dat valt nu ineens weg. Natuurlijk heeft hij de boel voor de gek gehouden, maar hij wilde vooral ‘iets leuks’ doen volgens mij.

Het zet je trouwens ook aan het denken over simracen in het algemeen. Ik vind het leuk om te doen en doe het ook veel voor BMW en Corvette. Maar daarbij wordt wel eens iemand [per ongeluk] van de baan gereden, dat gebeurt nou eenmaal. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat ik morgen iemand aan de lijn heb die zegt ‘hey wat heb je nou gedaan? Je krijgt geen salaris meer’. Het is puur voor de lol. Als zoiets gevolgen krijgt voor je echte carrière, dan heeft het natuurlijk geen zin. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan. Nou ben ik sowieso niet echt van het streamen, maar ik begrijp wel dat sommige coureurs zeggen ‘oké, dan ga ik maar even wat minder van dat soort dingen doen’.

Dan even naar jouw eigen simactiviteiten. Wat zijn in de komende maanden nou grote simevents waar we jou nog aan de start zien verschijnen?

Ik doe namens BWM sowieso mee aan het [online] IMSA-kampioenschap. En als dat voorbij is, dan komt de 24 uur van Le Mans in rFactor2 er al weer aan. Daar ga ik ook aan meedoen. Ik heb alleen nog niet zoveel in rFactor gereden, dus daar moet ik nog wel wat tijd in investeren.

Ik kan de gelegenheid aangrijpen om wat reclame te maken, want de virtuele 24 uur van Le Mans wordt samen met Motorsport.com georganiseerd en is bij ons te volgen. Het deelnemersveld is indrukwekkend hè? Ik heb bijvoorbeeld al een team met Max Verstappen en Lando Norris gezien.

Ja, dat wordt heel erg gaaf. De beste simracers doen mee en de beste echte racers ook. Het wordt ook heel serieus genomen door de organisatie van de 24 uur van Le Mans zelf, dus dat is heel cool. Het is sowieso gaaf dat we een soort van race kunnen houden voor fans die normaal gesproken kijken of naar de race toe gaan. Ik kijk er dus absoluut naar uit.

En een race met een bijzondere opzet, waarbij ieder team bestaat uit twee simracers en twee echte racers. Is dat voor jou ook een deel van de aantrekkingskracht?

Absoluut, ik denk dat die opzet heel leuk is. Ik zag trouwens wel een team dat met vier echte coureurs meedoet, Team Penske met onder meer Simon Pagenaud en Juan Pablo Montoya. Die gaan het serieus zwaar krijgen, want die professionele simracers zijn echt heel goed. En die hebben ook veel meer ervaring dan de echte coureurs. Maar goed, ik vind het inderdaad een mooie opzet. Het is voor die simracers ook leuk om zich op zo’n podium in de kijker te rijden. Dat kan misschien wel weer leiden tot mogelijkheden in een echte auto. Het blijft natuurlijk de vraag of iemand die snel is op de simulator ook snel is in het echt. Maar ik zou het wel graag willen zien. Neem nou eens vijftig simracers, geef ze een kans en laat ze testen in een echte auto. En dan gewoon kijken hoe goed ze zijn. Ik denk dat je echt wel uitzonderlijk talent kunt vinden.

Dan nog even naar de echte 24 uur van Le Mans, die zou je namens Corvette rijden. Maar Corvette doet niet mee aan de uitgestelde editie. Is dat nou een streep door de rekening voor jou?

Nou ja, ik zou eventueel nog wel mogen deelnemen met een ander team. Maar dat is erg moeilijk, zeker om zo last-minute nog iets te vinden. De meeste zitjes zijn bezet en je wilt natuurlijk ook niet zomaar ergens instappen, het moet wel echt een goede kans zijn. En ik was natuurlijk helemaal gefocust op die deelname met Corvette, maar door de hele COVID19-situatie hebben zij besloten om niet deel te nemen. Ik acht de kans daardoor klein dat ik dit jaar alsnog meedoe op Le Mans. Dat is natuurlijk jammer, maar volgend jaar weer een kans.

Dan tot slot nog naar jouw raceprogramma met alle dingen die wél doorgaan. Want dat wordt al druk genoeg. Heb je al enig zicht op hoe jouw programma eruitziet in 2020?

Nou, dat is heel moeilijk. Ik heb sowieso een gigantische ‘kalenderfobie’ omdat ik al meerdere jaren voor meerdere fabrikanten rij en dit jaar zelfs voor drie fabrikanten tegelijk. Ik zou het WTCR gaan doen voor Hyundai, het Amerikaanse traject voor Corvette en het intercontinentale GT-kampioenschap voor BMW. Het lijkt er vooralsnog op dat ik daar allemaal goed mee wegkom, al zullen er vast wel één of twee clashes ontstaan. Het blijft afwachten, maar met de voorlopige kalenders lijkt het redelijk goed te gaan. Ik kan in ieder geval nog steeds voor alle merken uitkomen.

