Nederland vierde bij FIA Motorsport Games, Coronel pakt goud

Circuit Paul Ricard was afgelopen weekend het decor van de tweede editie van de FIA Motorsport Games. Delegaties van maar liefst 72 landen waren naar Zuid-Frankrijk afgereisd om het in zestien autosportdisciplines tegen elkaar op te nemen. Zo vielen er medailles te verdienen in onder meer een Formule 4-race, diverse rally-categorieën, GT-races en een TCR-race. Na afloop van alle races op deze ‘Olympische Spelen van de autosport’ werd vervolgens een medaillespiegel opgemaakt.

De eindzege op de FIA Motorsport Games ging naar Italië, dat net als Frankrijk drie onderdelen wist te winnen maar door één zilveren plak uiteindelijk bovenaan de medaillespiegel eindigde. Met dank aan Roberto Daprà en Luca Guglielmetti won Italië de Rally4-klasse, terwijl Andrea Zivian en Nicola Arena de Historic Rally op hun naam schreven. De derde gouden medaille werd door Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli behaald in de Formule 4. Achter Italië en Frankrijk eindigde België op de derde plek in het eindklassement met twee keer goud, één zilver en twee keer brons.

Medailles in TCR, crossbuggy en Esports voor Nederland

Nederland sloot de Motorsport Games af op de vierde plek in de medaillespiegel, die het met Duitsland moet delen na twee gouden plakken en een zilveren medaille. Op zaterdag pakte Nathan Ottink de eerste gouden medaille voor Nederland door de juniorenrace met de crossbuggy’s te winnen. Na zeven ronden racen kwam hij anderhalve seconde eerder over de finish dan Zweden, terwijl België het brons opeiste. Chris Harteveld pakte de tweede medaille van Nederland op zaterdag door als tweede te eindigen in de Esports-race. Hij moest alleen de Brit James Baldwin voor zich dulden, maar hield de Spanjaard Alberto Garcia Gomes wel achter zich.

Op zondag zou Nederland nog een medaille aan de oogst toevoegen tijdens de TCR-race. Na pech voor de Belgische leider Gilles Magnus profiteerde Tom Coronel optimaal door zijn Audi RS3 als eerste over de finish te brengen, gevolgd door Isidro Callejas Gomez (Spanje) en Jack Young (Ierland). “Ik had gelijk een goede start, zat vol op de bumper van mijn teamgenoot Magnus en ik dacht al: ‘Zal ik hem pakken in de hairpin’”, blikt Coronel terug op zijn race. “Toen brak zijn aandrijfas. Dat was natuurlijk zuur voor hem, maar zo kwam ik aan de leiding. Ik heb gestaag een voorsprong kunnen opbouwen om zo de race te kunnen winnen. Dat is natuurlijk heel gaaf. Nu nog een gala, waar ik mijn gouden medaille echt kan ophalen. Ik heb er echt erg van genoten, een prachtige ervaring en een mooi succes!”

Qua behaalde medailles was Spanje het succesvolste land met maar liefst acht keer eremetaal. Omdat het echter gaat om vier keer zilver en vier keer brons, staat het land slechts op de tiende plek in de medaillespiegel. Wel heeft Spanje de organisatie van de eerstvolgende FIA Motorsport Games toegewezen gekregen. In 2024 wordt het evenement gehouden in Valencia.