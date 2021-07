Motorsportwereld steunt slachtoffers van natuurramp in Duitsland

Door extreme regenval werd Landkreis Ahrweiler, net als Zuid-Limburg en delen van België, vorige week zwaar getroffen door overstromingen. Daarbij zijn vele slachtoffers gevallen. Activiteiten op de Nürburgring, dat op 25 kilometer van het rampgebied ligt, werden vrijwel meteen gestaakt. De Truck Grand Prix die afgelopen weekend plaats zou vinden werd afgelast, ook werd de Nordschleife voor de zogenaamde Touristenfahrten afgesloten. Veel marshals van het circuit zijn ook in dienst van de lokale brandweer of werken bij een van de vele afsleepdiensten. De paddock van het circuit dient nu als uitvalsbasis voor de hulpdiensten. In het pitgebouw zijn slachtoffers opgevangen en kunnen hulpverleners rusten. Daarnaast is een inzameling van goederen en levensmiddelen gestart waarbij de Nürburgring Boulevard ingericht is als distributiecentrum. Hotelconcerns Lindner en Dorint, twee hotels die aan het circuit liggen, hebben dakloze slachtoffers een tijdelijk onderkomen aangeboden.

Enkele coureurs zijn daarnaast het initiatief #WirfuerdieEifel gestart waarmee geld opgehaald wordt voor de slachtoffers van de natuurramp. Verschillende bekende rijders en teams hebben zich aangesloten bij het initiatief. Onder andere Nicky Catsburg, Philipp Eng, Maro Engel, Sophia Flörsch, Hubert Haupt, Daniel Juncadella, Manuel Metzger, Nico Müller, Connor de Phillippi, Rene Rast, Mike Rockenfeller, Timo Scheider, Bernd Schneider, Bruno Spengler, Luca Stolz, Martin Tomczyk, Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde en Marco Werner hebben zich aangesloten bij het initiatief. “We hebben allemaal wel eens in een van die plaatsen geslapen waar men nu getroffen is door de overstromingen. Het zijn juist deze mensen die nu onze hulp hard nodig hebben”, zei Engel.

De opbrengsten van #WirfuerdieEifel gaan naar het burgerfonds van de gemeente Adenau. Wie kan en wil helpen, kan met vermelding van “Hochwasserhilfe #WirfuerdieEifel” doneren via onderstaande bankgegevens: Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN: DE18 5775 1310 0000 1000 24 (SWIFT: MALADE51Ahr).

Frikadelli Racing zegt af voor 24 uur van Spa

Teambaas Klaus Abbelen van het Porsche GT3-team Frikadelli Racing heeft dinsdag laten weten dat zijn team volgende week niet aan de start komt van de 24 uur van Spa-Francorchamps. Dit heeft alles te maken met teamleden die getroffen zijn door de natuurramp. “De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben op ons diepe indruk gemaakt”, zei Abbelen. “Onze teamleden, hun families en vrienden zijn getroffen door de ramp en ik heb besloten dat we onze deelname op Spa-Francorchamps afzeggen. Ondanks onze grote liefde voor de autosport, is het nu belangrijk dat we de gebeurtenissen eerst verwerken en het bieden van hulp is in dit geval de grootste prioriteit.”

Frikadelli zou op Spa met twee Porsche 911 GT3 R’s in actie komen. Porsche Motorsport toont begrip voor de situatie en bekijkt welke operationele gevolgen de terugtrekking van Frikadelli heeft voor het merk.

Video: YouTuber Misha Charoudin laat hulpoperatie op de Nürburgring zien