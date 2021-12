Motorsport.com Nederland wenst alle lezers een goed maar bovenal gezond 2022!

Na het coronaseizoen 2020 stond het afgelopen jaar in het teken van voorzichtig herstel. De grootste kampioenschappen konden een vrijwel volledig seizoen afwerken. De paddock ging beetje bij beetje weer open, wat het leven van onze journalisten een stuk eenvoudiger maakte. Eindelijk weer reizen, eindelijk weer échte interviews, eindelijk weer paddockpraat. En dat levert voor ons trouwe publiek weer mooie verhalen, achtergronden en analyses op. Een deel daarvan hebben we gevangen in het boek Formule Max, dat daags na de sensationele finale in Abu Dhabi in de winkels lag. We zijn ontzettend trots op dit boek over het Formule 1-seizoen 2021, maar ook over de opkomst van Max Verstappen. Wat ons betreft zeer zeker een aanwinst voor de boekenkast van de F1-liefhebber.

Op de baan kregen we sensationele race-actie voorgeschoteld, met heel wat Nederlands succes. De Formule 1-titel van Max Verstappen werd in den lande groots gevierd, maar ook Nyck de Vries (Formule E), Jeffrey Herlings (MXGP) en Racing Team Nederland en Robin Frijns (WEC) werden gekroond tot wereldkampioen. Buiten dat waren er op vele niveaus nog mooie Nederlandse successen te vieren. Een ongekend succesvol jaar voor het kleine kikkerlandje dat Nederland is.

Het Nederlandse succes op de circuits zagen wij als redactie terug in de cijfers. De belangstelling voor de sport in de breedte groeide flink. Maar cijfers zeggen lang niet alles, het gaat ook om kwaliteit, inhoud, creativiteit en diepgang. Stuk voor stuk zaken waar de lezers van Motorsport.com ons om waarderen. Onze Nederlandse Formule 1-journalisten zijn in 2022 - als alle lichten op groen gezet worden - weer bij nagenoeg alle Grands Prix aanwezig. Daarnaast zetten we nog meer in op de kracht van het Motorsport Network, voor het laatste nieuws en de beste verhalen uit de grootste autosportlanden ter wereld. Ook de succesvolle F1-updates op ons YouTube-kanaal krijgen een vervolg in 2022. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering, dus we gaan er alles aan doen om in 2022 met nóg betere verhalen, meer achtergronden, diepgravendere analyses en veel meer interviews te komen.

Ondanks alle successen maakte 2021 weer één ding goed duidelijk: de racerij is een hele belangrijke bijzaak. Ondanks de vreugde van Verstappen en zijn fans, en het verdriet van de Mercedes- en Hamilton-aanhangers, verwoordde teambaas Toto Wolff het goed: "Je moet het belangrijkste in het leven niet vergeten. Dit is maar Formule 1. Het is maar een sport. Er kunnen veel ergere dingen gebeuren.” En zo is het maar net.

Daarom wenst de redactie van Motorsport.com Nederland alle lezers een mooi, succesvol maar bovenal heel gezond 2022!

Casper Bekking

Hoofdredacteur Motorsport.com Nederland