Motorsport.com Nederland wenst alle lezers een gezond en succesvol 2023!

Bij het ingaan van het jaar 2022 was een ding al duidelijk: spannender en spectaculairder dan het Formule 1-seizoen 2021 kon het niet worden. Dat bleek ook werkelijkheid te worden, al luisterde de uiteindelijke wereldkampioen naar dezelfde naam: Max Verstappen. Nooit eerder werd een seizoen zo gedomineerd door één coureur. Veel spanning leverde dat niet op, maar dat deerde de Verstappen-fans zelden. Ook de Dutch Grand Prix werd voor het tweede jaar op rij een enorm succes, wat later in het jaar werd bekroond met een contractverlenging voor nog eens twee jaar. En wat te denken van Nyck de Vries, die zijn invalbeurt in Monza bekroonde met een sensationele puntenfinish en een contract bij AlphaTauri voor 2023. Ongekende weelde voor de Formule 1-fans in Nederland.

Na twee coronajaren vol beperkingen gingen de wereldwijde racepaddocks dit seizoen weer geheel open. Dit tot grote blijdschap van onze journalisten, die eindelijk weer ‘gewoon’ konden werken op de vele circuits. Dat resulteerde opnieuw in vele mooie, bijzondere en unieke interviews, achtergronden en verhalen. Komend jaar willen we die lijn doortrekken: nog meer unieke, eigen content voor jou als lezer. Aan plannen en ambities geen gebrek, er zitten heel wat mooie projecten en unieke samenwerkingen in de pijplijn. Dus hou ons, onze socials en het YouTube-kanaal goed in de gaten! En heb je suggesties, feedback of ideeën: schroom niet om contact met ons op te nemen.

Wij willen in ieder geval al onze lezers enorm bedanken dat we onze passie voor autosport weer met jullie mochten en konden delen. Wij proosten als redactie op een mooi nieuw jaar, waarin we hopelijk weer prachtige Grands Prix mogen aanschouwen en iedereen weer voor zijn of haar coureur kan gaan juichen.

De gehele redactie wenst alle lezers een mooi, succesvol maar boven alles gezond 2023!