Hoe Motorsport.tv de manier waarop we autosport kijken verandert

Motorsport.tv-president Eric Gilbert geeft een inkijkje in wat er zoal te zien valt en hoe het archief over de afgelopen jaren is gegroeid.

Eric, vertel ons over de groei van Motorsport.tv…

Motorsport.tv heeft zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld van een platform dat draaide op abonnementen tot een platform dat een combinatie biedt van content waarvoor een abonnement nodig is en een sectie dat door advertenties wordt ondersteund. Dit geeft ons de flexibiliteit om ons aan te passen aan de aanbieders van videomateriaal, of dat nou raceseries, rechtenhouders of makers van content zijn. Dat betekent dus dat we onze bezoekers verschillende opties kunnen bieden: ze kunnen op Motorsport.tv gratis content bekijken, of dat nou live is, of korte of lange items. Daarnaast kun ze voor een laag bedrag premium en exclusieve content bekijken.

We hebben een aantal maanden geleden gratis content toegevoegd en dat heeft er toe geleid dat we veel meer bezoekers hebben. En dat heeft in een paar maanden tijd geleid tot een verdubbeling van het aantal abonnees.

Dit jaar bieden we naast ons lidmaatschapsmodel en het gratis – door advertenties ondersteunde – materiaal ook een model met pay-per-view aan. Dat betekent dus dat je alleen betaalt voor de content die je wilt zien. Daarmee kunnen we ook beeldmateriaal aanbieden die normaal exclusief als ‘te huur’ of ‘te koop’ wordt aangeboden, een vrij gebruikelijk model in de filmindustrie.

We bieden deze manier van kijken aan voor ‘Motorsport Heroes’ dat geproduceerd is door Motorsport Network. Daarnaast gaan we ook autio- en motorsportfilms met dit pay-per-view-model aanbieden. Motorsport.tv wordt steeds meer een wereldwijd distributieplatform voor verschillende rechtenhouders. Voor de kijkers is dat handig: het is één centraal platform waar ze een enorme hoeveelheid beeldmateriaal over racen kunnen vinden.

Wat biedt Motorsport.tv zoal aan? Wat zijn de belangrijkste publiekstrekkers?

Ons belangrijkste content is de livestream van racewedstrijden. In 2019 hadden we meer dan duizend live evenementen, gratis toegankelijk of achter de betaalmuur: het FIA World Endurance Championship, de FIM World Superbike, meerdere FIM-series en evenementen, het Japanse Super GT, alle SRO GT-series en natuurlijk enkele losse evenementen. Deze rechtstreekse uitzendingen vormen het belangrijkste deel van onze abonnementen.

Al deze evenementen bieden we ook aan als on-demand video's, direct nadat het evenement is afgelopen. We hebben een enorme voorraad aan archiefmateriaal. Motorsport.tv is de enige dienst waar de kijkers de complete geschiedenis van de 24 uur van Le Mans kunnen terugkijken. Verder hebben we de omvangrijke videocollectie van Duke die ook beschikbaar is voor de kijkers.

Je bent Motorsport.com begonnen in de beginjaren van het internet en hebt nu vanaf nul Motorsport.tv opgebouwd. Zie je parallellen of verschillen tussen beide?

Een groot verschil is hoe beide platformen op verschillende momenten op hun respectievelijke markten kwamen. Toen Motorsport.com begon stond het internet nog in de kinderschoenen, we groeiden met het web mee. Met Motorsport.tv ligt dat anders: toen we het twee jaar geleden begonnen was het al erg druk op de markt voor videodistributie. Het was al erg competitief en gevuld met grote spelers. Eerlijk gezegd vind ik dit een grotere uitdaging. Maar we houden van een goede uitdaging en we hebben een lange termijnvisie.

Kun je iets uitleggen over de techniek achter Motorsport.tv?

Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. We hebben alles zelf ontwikkeld door ons team van ontwikkelaars, UI-experts, ontwerpers en technici. We hebben het vanaf 2018 vanaf de grond opgebouwd en we hebben er ook nog zeker twee tot drie jaar werk aan. Dus je kunt nog veel innovaties verwachten.

Motorsport.tv voelt als een open platform

Ja, we zien Motorsport.tv als een klantgerichte dienst voor race-content, maar het is veel meer dan dat. Achter de schermen is het ook de drijvende kracht achter de video-infrastructuur van Motorsport Network. We kunnen met Motorsport.tv video’s distribueren en beter nog: we kunnen het podium ook aanbieden aan organisaties die hun eigen races of evenementen online willen hebben. Een ander interessant B2B-model is het Motorsport.tv affiliatieprogramma. Daarmee kunnen we het hele pakket aanbieden aan onze regionale partners: zowel het platform als de techniek er achter, als de inhoud. Dat heeft een enorm voordeel: onze regionale partners hebben namelijk een veel beter beeld van hun markt.

Wat zit er nog meer in de pijplijn voor Motorsport.tv?

Ik wil Motorsport.tv niet neerzetten als de Netflix, YouTube of Twitch voor de autosport. Het moet een eigen identiteit krijgen, met zijn eigen functionaliteiten. En met een duidelijk centraal thema: auto- en motorsport.

Als business model positioneren we Motorsport.tv zo dat het hele spectrum kan beslaan: voor rechtstreeks of later terug te kijken materiaal, voor abonnees die exclusieve content willen, maar ook met gratis toegankelijk materiaal, pay-per-view en beeldmateriaal dat door de gebruikers zelf wordt toegevoegd. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin fans hun favoriete races, teams en coureurs kunnen zien. Maar ze moeten ook mee kunnen doen. Komend jaar gaan we functies toevoegen waarmee onze bezoekers actief kunnen deelnemen aan Motorsport.tv.

De toekomst ziet er goed uit. En snel.