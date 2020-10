Motorsport Tickets neemt Travel Destinations over

Travel Destinations werd in 1996 opgericht als reisbureau gespecialiseerd in de autosport, voornamelijk op het gebied van historische races en endurance. Als officieel ticketverkoper van de 24 uur van Le Mans heeft het bedrijf expertise in het bezorgen van unieke ervaringen aan klanten, zonder kopzorgen. Naast de 24 uur van Le Mans biedt Travel Destinations ook reizen aan naar de 24 uur van de Nürburgring, de 24 uur van Daytona, de 12 uur van Bathurst, de Monaco Classic en verschillende tours van autoclubs.

Motorsport Tickets is de ticketafdeling van Motorsport Network die ontstaan is na de succesvolle integratie van het Nederlandse SportStadion en het Britse BookF1 (UK). Een sterk klantenbestand en een nieuwe mobiel platform vormen een sterke basis om uit te breiden naar verschillende andere raceklassen over de hele wereld. De integratie van Travel Destinations vormt deel van een strategische visie om Motorsport Tickets uit te bouwen tot een wereldwijd platform. Het platform dat eind dit jaar zal gelanceerd worden zal uitbreiden van 7 naar 21 talen, gebouwd op de succesvolle uitbreiding van Motorsport.com van een eentalig platform naar een marktleider in 15 talen.

"Het is een geweldige kans om samen te gaan met Motorsport Network", stelde Andrew Melley, de oprichter van Travel Destinations. "Hun enthousiasme, passie en vaardigheden in de autosportbusiness komen perfect overeen met onze principes. De mogelijkheid om hun digitale expertise te gebruiken om het aanbod van Travel Destinations aan een groter publiek aan te bieden en nieuwe commerciële partners aan te trekken is een unieke kans."

Mehul Kapadia, de COO van Motorsport Network, voegde toe: "De acquisitie van Travel Destinations door Motorsport Tickets brengt hun unieke aanbod samen in een digitaal platform, als aanvulling op ons bestaande aanbod in de Formule 1 en MotoGP. De focus ligt nu op het aanbieden van mooie ervaringen aan dit publiek. Dit vult onze acquisitie aan van Canossa , dat jaarlijks 300 premium evenementen organiseert, en Duke Travel, de officiële reispartner van de Isle of Man TT. We zijn heel enthousiast over de toekomstige producten die we samen kunnen gaan aanbieden."