Motorsport Network breidt uit met InsideEVs in Duitsland

Londen, 9 april 2021: Motorsport Network, de wereldwijde publisher op het gebied van de racerij en automotive, heeft InsideEVs Duitsland (www.InsideEVs.de) gelanceerd. Dit op de Duitse markt gerichte platform focust zich volledig op elektrische voertuigen.

Na successen voor andere lokale versies van InsideEVs, richt InsideEVs Duitsland zich op geo-specifiek nieuws voor Duitstaligen met als doel hun kennis, interesse en investering in elektrische voertuigen en elektromobiliteit te laten groeien. Deze nieuwe publicatie van Motorsport Netwerk wordt na Motorsport.com Duitsland, Motorsport-Total.com, Formel1.de en Motor1.com Duitsland de vijfde Duitse digitale nieuwssite van het mediahuis. Bovendien is het de zevende editie van InsideEVs, na een wereldwijde Engelstalige versie en edities in Frankrijk, Italië, Brazilië, Rusland en Turkije. In de maand maart leverden deze websites een gecombineerd aantal van 16,4 miljoen paginaweergaven op. Dat toont de toenemende belangstelling in de elektrische voertuigenindustrie en de behoefte aan meer lokale versies van de publicatie aan.

Motor1.com Duitsland hoofdredacteur Roland Hildebrandt wordt ook verantwoordelijk voor de nieuwe website. Hildebrandt is al sinds 2007 actief in de automotive-journalistiek en brengt een enorme hoeveelheid ervaring en kennis mee naar het team.

Filippo Salza, President Automotive bij Motorsport Network: “Na China is Duitsland wereldwijde de grootste markt qua EV-verkopen. Alleen al in 2020 werden er in het land meer dan 200.000 elektrische voertuigen verkocht. De investeringen van de Duitse autofabrikanten en de transitie naar EV’s en duurzame mobiliteit zullen in de komende jaren ontegenzeggelijk toenemen. Met InsideEVs als leider op het gebied van nieuwsberichtgeving voor deze industrie, zal de Duitse editie de autobouwers helpen om hun transitie uit te leggen en de Duitse autokopers helpen de veranderingen in mobiliteit te begrijpen.”

Roland Hildebrandt, hoofdredacteur InsideEVs Germany: “Automotive, automotive-leveranciers en de racerij zijn enorme grote industrieën in Duitsland. Het is dus niet meer dan logisch dat er een regionale versie van onze elektrische website in de Duitse taal komt. We focussen ons op nieuws dat zich op Duitsland richt en helpen het Duitstalige publiek de waarde en kracht van elektrische voertuigen in ons land te laten zien. Met meer dan 85 miljoen paginaweergaven van onze Duitstalige websites in de maand maart kunnen we onze advertentiepartners nog meer relevantie bieden.”

