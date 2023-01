Motorsport Network presenteert onderzoeksrapport: Elite Motorsport in 2023

Motorsport Network, een wereldwijd digitaal platform op het gebied van automotive en racen met maandelijks meer dan 62 miljoen unieke gebruikers, heeft vandaag het rapport ‘Elite Motorsport in 2023’ gepresenteerd. Hierin worden de belangrijkste trends en bevindingen besproken uit de recentelijk gehouden wereldwijde fanonderzoeken voor F1, IndyCar en MotoGP.

Het rapport werd gepresenteerd tijdens de Autosport International, Europa’s meest toonaangevende raceautoshow voor B2B en B2C, die van 12 tot en met 15 januari plaatsvindt in het NEC van Birmingham.

Sinds Motorsport Network het Global Fan Survey-programma begon, hebben meer dan een miljoen fans uit 197 landen gereageerd. De laatste drie enquetes over F1, MotoGP en IndyCar leverden al zo’n 330.000 respondenten op. Met 167.302 respondenten was het Formule 1-onderzoek niet alleen de grootste enquete in de racewereld, maar ook de grootste in de gehele sportwereld.

Het Global Fan Survey-programma brengt de mening van fans op diverse gebieden aan het licht. Het gaat onder meer over wat men denkt over de raceklasse, welke regelveranderingen gewenst zijn en welke juist niet. Het gaat tot in detail in op welke media en sociale platformen de fans graag gebruiken voor hun nieuwsgaring, evenals mate van racebezoeken, esports en gaming. Dit alles wordt teruggebracht tot tabellen per leeftijd, gender en land.

Dit is belangrijke en waardevolle informatie voor rechtenhouders, die zo een compleet beeld krijgen van de mening van de fans wereldwijd, en ook een strategie kunnen ontwikkelen op basis van de antwoorden op het gebied van kostenbeperkingen, duurzaamheid en diversiteit. Rechtenhouders kunnen de data en bevindingen gebruiken om de ontwikkeling van hun klasse, mediastrategie en toekomstige regelveranderingen te bepalen.

Elite Motorsport in 2023 is een helder overzicht van de toonaangevende klassen, de belangrijkste trends en bevindingen uit de enquetes over F1, IndyCar en MotoGP.

Het rapport laat zien dat de drie klassen een groter aantal jonge fans heeft, en ook steeds meer vrouwelijke fans worden aangetrokken door de sport. Het aantal respondenten verdubbelde bij de meest recente F1-enquete ten opzichte van de versie uit 2017

Racewebsites zijn de meest gebruikte mediabron voor fans, boven televisie. Twitter is het meest populaire social media-platform, voor Facebook en Instagram

IndyCar- en MotoGP-fans brengen geregeld een bezoek aan een race: 48 procent van de IndyCar-fans heeft in de afgelopen vijf jaar een wedstrijd bijgewoond, en 41 procent van de MotoGP-fans

De meerderheid van de fans van IndyCar, MotoGP en F1 denkt dat hun sport veiligheidsinitiatieven ontwikkelt die de gehele gemeenschap helpt, terwijl 66 procent van de F1-fans van mening is dat F1 een leidende rol moet spelen in de ontwikkeling van duurzame brandstoffen. Deze worden in 2026 in de sport geïntroduceerd.

Motorsport Network President James Allen, die het Global Fan Survey-programma aanstuurt, zegt: “Door de unieke krachten van Motorsport Network te gebruiken, met 62 miljoen maandelijkse unieke gebruikers en platforms in vijftien talen, hebben we het meest duidelijke beeld tot nu toe kunnen schetsen over de houding van fans naar de racerij. Over het geheel genomen is het een positief beeld, wat aantoont dat de sport veel fans heeft, groeit en relevant is in de hedendaagse wereld.”

Download HIER het rapport!