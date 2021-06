Motorsport Network neemt specialist in circuitdagen over

Londen, 3 juni 2021 - Motorsport Network, het digitale platform waar je alles vindt over de racerij en automotive, breidt haar evenementenaanbod uit met de acquisitie van MotorsportDays.com en MotorsportDays.live.

MotorsportDays.com biedt vele track day-mogelijkheden voor amateurs en professionele coureurs. Per jaar vinden meer dan 2.500 circuitdagen en tests plaats. Deze track days vormen een belangrijk element voor jonge rijders: in Groot-Brittannië is 60 procent van de licentiehouders begonnen op een circuitdag.

MotorsportDays.live is de evolutie van dit principe: een tweedaags evenement op Silverstone waar teams, fabrikanten, kampioenschappen, sponsors en coureurs elkaar kunnen ontmoeten, auto’s kunnen testen en relaties kunnen opbouwen.

Als onderdeel van de acquisitie treedt events-specialist en MotorsportDays.com-oprichter Ben Whibley in dienst van Motorsport Network als ‘Director of Events’. In deze rol overziet hij ook diverse alom gewaardeerde Motorsport Network-evenementen, zoals de Autosport Awards, Autosport International (met jaarlijks zo’n 90.000 B2B en B2C-bezoekers) evenals het online event ASI Connect.

Door de samengang met Motorsport Network en haar maandelijkse publiek van 56 miljoen gebruikers wordt MotorsportDays Live bij een veel groter publiek bekend. Bovendien vult het het gat in het brede aanbod van Motorsport Network aan events.

Oliver Ciesla, Chief Operating Officer Motorsport Network: “Ik ben blij aan te kondigen dat MotorsportDays en Ben Whibley zich voegen bij Motorsport Network. Het netwerk van Ben en zijn jarenlange ervaring met het organiseren van vele evenementen en shows zal van grote toegevoegde waarde zijn voor ons ambitieuze internationale groeiplan op dit vlak.”

Ben Whibley, Events Director Motorsport Network: “Ik ben enorm blij me te voegen bij de wereldwijde marktleider op het gebied van events en digitale platforms voor racerij en automotive. Deze acquisitie biedt Motorsport Network een fantastische kans om te profiteren van de on-track events van MotorsportDays Live op Silverstone, plus de meer dan 3.000 unieke circuitdagen per jaar. Ik kijk uit naar de nauwe samenwerking met het team om dit mooie product aan te bieden aan een groter publiek.”