Motorsport Network neemt Autoblog Argentina over

(Miami, Florida) – 25 oktober 2021 – Motorsport Network heeft vandaag de acquisitie van Autoblog Argentina bekendgemaakt, de best gelezen automotive nieuwssite van het land. De website gaat over op het platform van Motorsport Network en wordt omgedoopt tot Motor1.com Argentinië. Motorsport Network maakt tevens de lancering van InsideEVs Argentinië bekend, voor de verslaggeving van het nieuws op het gebied van elektrische voertuigen.

Motor1.com Argentinië biedt geo-targeted nieuws voor het Spaanssprekende publiek in Latijns-Amerika, met content als nieuws, reviews, kopersgidsen en prijzen, evenals premium video. InsideEVs Argentinië focust op het laatste nieuws op het gebied van elektrische voertuigen, evenals diepgaande coverage van het hoe, wat en waarom van deze voertuigen.

Filippo Salza, Chief Digital Officer bij Motorsport Network: “Argentinië vertegenwoordigt een van de grootste automarkten in Zuid-Amerika. Motor1.com is een van de toonaangevende websites op het gebied van nieuws uit de automotive-industrie. De acquisitie van Autoblog Argentina en de daaropvolgende lancering van de Argentijnse edities van Motor1.com en InsideEVs passen binnen de wereldwijde business-strategie van Motorsport Network en de uitbreiding naar nieuwe markten voor de wereldwijde automotive-industrie.”

Carlos Cristófalo, oprichter van Autoblog Argentina en het nieuwe hoofd van Motor1.com Argentinië: “We zijn blij onderdeel te worden van Motorsport Network en de Motor1.com-familie, met daarnaast de launch van InsideEVs Argentinië met een lokale focus op wat er trending is in de wereld van mobiliteit. Het talentvolle team achter het zeer succesvolle Autoblog Argentina blijft behouden en zal de lezers op nieuwe en leuke manieren de ontwikkelingen in de automotive-industrie blijven brengen, met een focus op de lokale markt.”

