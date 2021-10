MIAMI, Florida (6 oktober 2021) – In zijn carrière van 25 jaar in de sport- en media-industrie heeft Ciesla een bewezen track record in het leiden en succesvol opbouwen van bedrijven in verschillende posities binnen het management. In zijn rol als CEO gaat Ciesla de wereldwijde strategie van Motorsport Network overzien.

“Als geprezen veteraan in de industrie met ervaring in het leiden van merken in de autosport, waaronder een periode als CEO van WRC Promoter GmbH, is Oliver de ideale persoon om aan het roer te staan bij Motorsport Network”, zei James Allen, president van Motorsport Network. “We zijn ervan overtuigd dat hij het ecosysteem van merken van Motorsport Network in de Digital Media and Commerce, Games en Driven Lifestyle-divisies voor alles wat met motorsport en automotive te maken heeft, verder gaat uitbouwen.”

Ciesla begon zijn carrière bij Motorsport Network in 2020, toen hij hoofd van de Racing-divisie werd, waaronder populaire merken als Motorsport.com en Autosport.com vallen. Ook voerde hij de evenementen-divisie met MotorsportTickets.com aan, die een uitgebreid scala aan tickets aanbiedt aan autosportfans, evenals Autosport International, Europa’s grootste motorsportshow. Sinds 2021 opereert Ciesla als CEO van Motorsport Network. Hij geeft leiding aan het uitvoeren van de strategie en optimaliseert de integratie van de vele divisies en kantoren. Daarmee moet de synergie van het groeiende netwerk verder worden benut.

“Onze missie bij Motorsport Network is om het leidende media- en technologieplatform te zijn voor de wereldwijde motorsport- en automotive-indiustrie en hun fans”, zei Ciesla. “Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om leiding te geven aan meer dan 800 toegewijde teamleden in het opbouwen van het merk Motorsport Network en om onze passie te delen met meer dan 60 miljoen maandelijkse volgers die onze digitale adressen bezoeken.”

Voordat hij werd benoemd tot Motorsport Network’s CEO was Oliver de Chief Operating Officer van het bedrijf. Daarvoor was Ciesla CEO van Red Bull joint venture WRC Promoter GmbH, waar hij verantwoordelijk was voor alle commerciële aspecten van het FIA World Rally Championship. Bovendien was hij bijna drie jaar managing director van The Sportsman Media Group (tegenwoordig Sportradar) en werkte hij meer dan twaalf jaar in meerdere directiefuncties voor Sportfive, waaronder managing director Italië en vice-president tv-rechten.