Motorsport Network trekt Mehul Kapadia aan als nieuwe COO

Mehul speelde de afgelopen acht jaar een bepalende rol in het vormgeven van de digitale transformatie van de Formule 1 en MotoGP in de functie van SVP, Global Head of Marketing bij Tata Communications, onderdeel van de Tata Group. Mehul werkte negentien jaar voor deze organisatie. In 2012 werd hij verantwoordelijk voor het managen van de relatie met de Formule 1 voor connectivity services. Onder zijn leiding groeide dat uit tot een miljoenenbusiness, onder meer door deals met Mercedes AMG Petronas F1 en Williams, evenals televisiepartijen als Sky Sports en Ziggo. Naast de indrukwekkende inkomstenstroom droeg het ook bij aan een enorme groei in merkbekendheid van Tata Communications wereldwijd.

Onder zijn leiding groeide Tata Communications uit tot een gamechanger in de Formule 1 en MotoGP door de digitale transformatie voor beide klassen mogelijk te maken. De organisatie droeg bij aan duurzame oplossingen zoals remote production, Live OTT en meer. Dat resulteerde in zowel operationele productiviteit als innovatie voor de rechtenhouders om fan engagement te verbeteren.

Mehuls bewezen staat van dienst als leidinggevende in operationele en strategische rollen op gebieden als technologie, media, productmanagement, sales en marketing maken hem de ideale persoon om de groei van Motorsport Network te leiden om een klantgericht ecosysteem te ontwikkelen dat nieuwe producten en diensten aanbiedt via evenementen, experiences, games en esports.

Motorsport Network bestaat uit vier pijlers: Racing, Automotive, Tickets en Esports & Gaming, met 700 medewerkers wereldwijd. Mehul gaat helpen om het netwerkeffect te integreren en benutten. Hij werkt vanuit het kantoor in Londen.

Mehul Kapadia: “Ik kijk er zeer naar uit aan de slag te gaan bij dit dynamische en gepassioneerde team van Motorsport Network. Ik heb de razendsnelle groei de afgelopen vijf jaar nauwgezet gevolgd. De organisatie kan bogen op de kracht van het netwerk door geweldige informatie en entertainment experiences voor fans aan te bieden en tegelijkertijd merken helpen te groeien in de spannende wereld van automotive en de racerij. Dat geeft Motorsport Network een onverslaanbare wereldwijde propositie. Ik kijk ernaar uit nauw samen te werken met het team en de business verder op te bouwen.”

James Allen, Motorsport Network President, vult aan: “Ik ken Mehul al sinds Tata Communications in 2012 de Formule 1 binnenkwam. Het was duidelijk dat deze deal de Formule 1 voorgoed zou veranderen. Nu Motorsport Network de volgende groeifase ingaat, is het geweldig om iemand van zijn kaliber aan het roer te hebben staan: een bewezen winnaar die onze business echt begrijpt. Dit is goed nieuws voor onze klanten en zendt een sterk signaal uit over onze intenties in deze industrie.”