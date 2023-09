Motorsport Networks Driven Lifestyle introduceert nieuw luxe automotive ecosysteem: duPont REGISTRY Group

MIAMI (15 augustus 2023) - Driven Lifestyle, wiens missie het is om miljoenen enthousiaste fans, autoliefhebbers en belanghebbenden te verbinden via een geïntegreerd ecosysteem van vertrouwde merken en meeslepende ervaringen, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de duPont REGISTRY Group. De duPont REGISTRY Group is opgericht om te investeren in en het creëren van een cultuur, community en handel op het snijvlak van technologie, media en auto’s.

Ervaren Luxury Lifestyle Deskundige aangesteld als voorzitter

De duPont REGISTRY Group wordt geleid door voormalig Worldwide President van Four Seasons Hotels and Resorts, Christian Clerc, die zich bij het bedrijf voegt na een carrière van meer dan 20 jaar bij het iconische luxe hotelmerk. Clerc brengt tientallen jaren ervaring mee in het werken met vermogende klanten, het ontwikkelen, cultiveren en bieden van buitengewone ervaringen over de hele wereld.

De duPont REGISTRY Group, een omnichannel benadering van de high-end car lifesytle, biedt een platform voor vlekkeloze transacties, meeslepende ervaringen en een levendige gemeenschap van luxe autoliefhebbers. Vandaag omvat hun portfolio de duPont REGISTRY, Sotheby's Motorsport, Canossa Events, Cavallino en FerrariChat.

"Met de oprichting van de duPont REGISTRY Group is er geen betere combinatie van merken om de wereldwijde luxeautomarkt te bedienen," deelde Clerc. "Het integreren van iconische en vertrouwde organisaties stelt ons in staat om een verfijnde maar toegankelijke ervaring te bieden voor high-end autoliefhebbers. Ik voel me vereerd om deel uit te maken van de creatie van de duPont REGISTRY Group en kijk ernaar uit om mijn ervaring in luxe levensstijl te benutten om de zeer betrokken en gepassioneerde high-end autoliefhebbers over de hele wereld te dienen."

Portfolio van luxe automerken van de duPont REGISTRY Group

De duPont REGISTRY Group herbergt enkele van de grootste namen in de luxe auto-industrie en vertegenwoordigt al zo’n twee decennia een levendige gemeenschap van honderdduizenden leden. Merken zijn onder andere:

duPont REGISTRY - een iconische marktplaats voor hoogwaardige voertuigen die al bijna 40 jaar bestaat. Bekend als de voornaamste marktplaats voor high-end voertuigen, heeft het zijn focus binnen de duPont REGISTRY Group uitgebreid om elk facet van het kopen, verkopen en genieten van deze premium voertuigen te omvatten.

Sotheby's Motorsport - een online autoveilingplatform gericht op 21e-eeuwse sport-, exotische en luxe voertuigen. In samenwerking met RM Sotheby's biedt Sotheby's Motorsport kopers en verkopers een betrouwbare, hoogwaardige ervaring om een succesvolle transactie te garanderen.

Canossa Events - 's werelds toonaangevende aanbieder van hoogwaardige race- en toer-evenementen, bekend om het organiseren van meer dan 250 wereldwijde events per jaar voor autoliefhebbers. Evenementen omvatten boeiende toertochten, wereldberoemde Concours-evenementen zoals de Cavallino Classic Concorso d'Eleganza, 's werelds belangrijkste evenement gewijd aan Ferrari-klassiekers, en excursies naar fantastische bestemmingen.

FerrariChat

Driven Lifestyle is een strategische portefeuille gericht op de high-end auto levensstijl. Het bereikt meer dan 62 miljoen actieve gebruikers per maand in 15 verschillende talen en is wereldwijd marktleider geworden in media en technologie, waardoor de miljoenen gepassioneerde race- en auto-fans in contact komen met bedrijven en belanghebbenden in de branche. Belangrijke pijlers zijn onder andere de duPont REGISTRY Group, media en e-commerce en interactief entertainment. Via deze divisie herdefinieert Motorsport Network hoe high-end autoliefhebbers in contact komen met hun passie.