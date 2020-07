Motorsport Network start distributieplatform Motorsport Studios

Motorsport Studios biedt een volledige dienst aan voor bedrijven die in de autosport actief zijn met een integratie van het eigen OTT platform met productie en content curation, globale distributie en audience targeting. De dienst zal inspelen op de 56 miljoen maandelijkse bezoekers van alle wereldwijde websites en digitale platformen van Motorsport Network.

Het nieuwe platform incorporeert verschillende succesvolle business units in een geïntegreerd aanbod voor de markt. Er is Motorsport Images, dat 26 miljoen foto's beheert van elke Formule 1 race in de geschiedenis en fotografische diensten aanbiedt bij races, en Motorsport.tv en Duke Video, die meer dan 20.000 videobestanden beheren. Motorsport.tv is het digitale video OTT platform dat merken en partners in staat stelt om hun eigen content te presenteren op eigen kanalen, die beschikbaar zijn voor een wereldwijd publiek.

Ferrari heeft reeds een officieel kanaal op Motorsport.tv en meer automotive merken volgen de komende weken met hun eigen kanalen. Het platform tekende onlangs ook deal met populaire YouTubers als Shmee150, Donut Media en Vehicle Virgins die met hun eigen kanalen content genereren voor klanten van Motorsport.tv.

Motorsport Studios zal zowel het B2B als B2C aanbod van Motorsport Images en Duke Video verbeteren met nieuwe producten voor fans en verzamelaars.

"We hebben het grootste autosportarchief en videobibliotheek en die kunnen we heel goed gebruiken", stelt Motorsport Network president James Allen. "Sport draait niet alleen om live evenementen, maar ook over rijke verhalen en geschiedenis. We zijn goed gepositioneerd om te begrijpen in welke content de fans geïnteresseerd zijn."

Motorsport.tv zal exclusieve content blijven aanbieden, zoals de autosportdocumentaire Heroes, geproduceerd door Senna-regisseur Manish Pandey in samenwerking met Motorsport Network.