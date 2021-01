Motorsport Images draagt bij aan uniek boek over Ferrari

Het Scuderia Ferrari Formula One Team is de enige renstal die in duizend Formule 1 Grands Prix aan de start heeft gestaan. Om deze mijlpaal te vieren, heeft het Italiaanse team een uniek boekwerk geproduceerd. Daarin wordt het verhaal vertelt van hun duizend races, met een foto van elke race waaraan Ferrari sinds 1950 heeft deelgenomen.

Een pagina van Ferrari 1000 GP - The Official Book Photo by: Ferrari

Motorsport Images heeft het iconische merk geholpen bij deze enorme opgave door 130 foto’s uit het unieke en enorme archief op te graven. Motorsport Images staat wereldwijd bekend als dé bron voor fotomateriaal voor de racerij en automotive, met meer dan 26 miljoen afbeeldingen die teruggaan tot 1895. De organisatie voorziet persagentschappen wereldwijd van visuele content, levert materiaal aan redacties en werkt nauw samen met merken als Rolex voor aantrekkelijke advertentiecampagnes.

Dit unieke limited edition boek bevat de rijke geschiedenis van Ferrari in de Formule 1: van zeges tot drama’s, de meest legendarische coureurs en enkele van de mooiste wagens die ooit ter wereld geracet hebben. Het boek is daarmee een echte must-have voor de autosportfan en Ferrari-liefhebber.