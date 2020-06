Motorsport Images stelt archief open voor fans

Het bedrijf heeft het SmartFrame-platform in gebruik genomen om gratis gelicenseerde toegang te geven tot het archief van Motorsport Images, dat op dit moment bestaat uit meer dan 26 miljoen beelden. Aanvankelijk komt het systeem beschikbaar voor bloggers. Het nieuwe licentiemodel geeft gebruikers de kans om foto’s uit de collectie op kanalen te delen door middel van een simpel embed-mechanisme.

Met een ongekende catalogus, waarvan de eerste beelden uit 1895 dateren, beschikt Motorsport Images over een gigantische collectie beelden uit alle tijdperken: van Sir Stirling Moss tot Ayrton Senna, van de hedendaagse Formule 1 en Formule E tot MotoGP, WRC en NASCAR.

“Motorsport Images levert beelden aan een groot aantal redactionele platforms, als ook verschillende automotive-fabrikanten en adverteerders”, legt James Claydon, de managing director van Motorsport Images, uit. “Motorsport is een van de meest populaire sportieve bezigheden. Onze content is daarom erg interessant voor individuele bloggers die een passie hebben voor het schrijven over motorsport. Zij vertegenwoordigen een belangrijk deel van de fans en het contact met de fans, maar ons traditionele licentiemodel is niet altijd passend en zorgt er vaak voor dat men gebruikmaakt van ongelicenseerde, lage resolutie kopieën van onze foto’s die ergens anders online staan. Door de samenwerking met SmartFrame kunnen we onze niet-commerciële gebruikers toegang geven tot gratis hoge resolutie beelden uit ons archief. Dat is iets wat we erg toejuichen.”

Rob Sewell, CEO van SmartFrame Technologies, zegt: “We zijn blij met de samenwerking met Motorsport Images. Hiermee kunnen we bloggers aan originele content van hoge kwaliteit helpen. Daarnaast kan de eigenaar van unieke content, zoals Motorsport Images, het gebruik van de content controleren en ontstaat er op basis van advertenties een nieuwe inkomstenbron. SmartFrame kan de content voorzien van toegevoegde contentlagen, zoals relevante advertenties, aanbiedingen en boodschappen over evenementen. Daardoor worden de unieke beelden ook gebruikt als digitale advertentieborden.”

Met de technologie van SmartFrame, waarmee rechtenhouders van beeldmateriaal verkeer om kunnen zetten in een bron van inkomsten, wordt een nieuw principe ingevoerd waardoor ongeautoriseerd beeldgebruik tegengegaan kan worden. Hierdoor kunnen organisaties als Motorsport Images kwalitatieve beelden voor niet-commercieel gebruik beschikbaar stellen. In ruil daarvoor worden advertenties en relevante aanbiedingen geplaatst in de beelden. “Dit is in potentie een gamechanger, niet alleen voor Motorsport Images maar voor rechtmatig beeldgebruik in het algemeen.”

Hoe krijg je toegang tot het archief van Motorsport Images?

Bloggers die interesse hebben om beelden uit het Motorsport Images-archief te gebruiken kunnen zich gratis inschrijven op https://www.motorsportimages.com/register/ en kunnen de categorie ‘Blogger’ selecteren om toegang te krijgen.