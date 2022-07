Motorsport Games brengt twee titels naar NVIDIA GeForce NOW

MIAMI, FL – 20 juli 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft vandaag aangekondigd dat twee van haar games uitgebracht zijn op de cloud-bases game streaming service GeForce NOW, NVIDIA’s (NASDAQ: NVDA). Vanaf nu behoren NASCAR 21: Ignition en KartKraft tot de meer dan 1.300 games die via de cloud gespeeld kunnen worden op GeForce NOW. Dit zijn de eerste spellen van Motorsport Games op het platform.

“Ons doel is om de sensatie van de racerij toegankelijk te maken voor iedereen en geweldige game-experiences te bieden aan fans over de gehele wereld”, zegt Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games. “Door onze NASCAR en karting games beschikbaar te maken via GeForce NOW, kunnen fans genieten van de spellen. We kunnen niet wachten tot onze spelers deze nieuwe ervaring gaan uitproberen. We zijn blij samen te werken met NVIDIA, een innovatief bedrijf dat de gaming-industrie verder laat groeien.”

“De enorme bibliotheek van GeForce NOW groeit snel en onze spelers kunnen nu de twee grootste titels van Motorsport Games spelen en achter het stuur stappen in twee van de meest spectaculaire racing games die er zijn”, aldus Phil Scott, Director of Developer Relations, Europe van NVIDIA. “Of dit nu onderweg is of lekker thuis, de spelers kunnen de beste cloud game-experience ervaren met GeForce NOW.”

NASCAR 21: Ignition en KartKraft kunnen als onderdeel van de samenwerking met GeForce NOW ook gestreamd en gespeeld worden via de pc, mac, mobiele apparaten, Samsung TV’s uit 2022 en meer. Meer gamers dan ooit kunnen nu de officieel gelicenceerde NASCAR- en karting-games spelen. KartKraft is nu ook voor het eerst te spelen op een ander platform dan de pc. Gamers op GeForce NOW spelen de volledige PC-versie van het spel dat beschikbaar is op Steam, en streamen het naar bijna alle apparaten. Deze toevoeging is ook in lijn met het doel van Motorsport Games om alle spelers meer keuze te bieden tijdens het gamen, aangezien haar games nu toegankelijk zullen zijn op meer apparaten dan ooit.