Motorsport Games’ rFactor 2 het geheime sausje van F1® Arcade racing experience

MIAMI, FL – 30 januari 2023 – Adam Breeden, pionier in het opzetten van competitieve sociale projecten in het Verenigd Koninkrijk en drijvende kracht achter een aantal van de meest succesvolle concepten uit de sector, heeft zijn meest ambitieuze en spannende project tot nu toe officieel geopend. F1® Arcade, ’s werelds eerste officiële premium F1-ervaring, heeft op 12 december 2022 in Londen in One New Change, St Pauls, de eerste locatie geopend.

De indrukwekkende, hypermoderne F1-sim experience bestaat uit zestig bewegende F1-simulatoren, voorzien van de rFactor 2 racing simulation software geleverd door Motorsport Games, gecombineerd met exclusieve F1® content. Hierdoor kunnen gasten de spanning van de racerij ervaren, aangevuld met eten en drinken van topniveau, gecreëerd door een chef-kok en ervaren mixologen.

“Met onze missie om de sensatie van de racerij voor iedereen beschikbaar te maken, waarderen we de keuze van F1® Arcade om rFactor 2 te gebruiken voor de virtuele race-ervaring en competitie enorm!”, zegt Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld. Dom Duhan, Executive Producer bij Studio 397, voegt toe: “Ons Simulation Development team bij Studio 397 heeft genoten van de ontwikkeling van de race-elementen, en we verwachten dat de klanten worden weggeblazen door deze ervaring.”

“De ontvangst van F1® Arcade is sinds de opening in december fenomenaal. Onze ambitie was om een zeer innovatieve experience te introduceren, waardoor simracing toegankelijk wordt in een leuke en premium competitieve sociale omgeving. Hiervoor hadden we een partner nodig die de game experience op maat kon maken. Daarom hebben we rFactor 2 en Motorsport Games gekozen om met ons samen te werken aan dit project. De reactie van de klanten in de eerste maand was fantastisch. We kijken ernaar uit om nog veel meer klanten te ontvangen op onze eerste locatie in Londen en op toekomstige locaties”, zegt Adam Breeden, oprichter en Chief Executive of Kindred Concepts.

F1® Arcade wil in 2023 ook in Birmingham, Engeland, een locatie openen. Verdere locaties, powered by rFactor 2, worden op een later moment bevestigd. Voor het laatste F1® Arcade nieuws, volg @F1Arcade op social media.