Motorsport Games en Live Fast Motorsports zetten samenwerking voort in NASCAR-seizoen 2022

MIAMI, FL - 17 januari 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, breidt de technische samenwerking met Live Fast Motorsports uit. Dit team komt met de Ford Mustang #78 uit in de NASCAR Cup Series. De deal is een voortzetting van de samenwerking tussen Motorsport Games en Live Fast Motorsports-eigenaren BJ McLeod en Matt Tifft, die vorig jaar begon.

De technische samenwerking verbetert de toegang van Motorsport Games tot de NASCAR-grid gedurende het seizoen 2022, met onder meer toegang tot circuits, feedback en belangrijke data van de rijders. Motorsport Games heeft middels haar samenwerking met de raceklasse al toegang tot veel informatie, maar deze samenwerking heeft als doel om via een team nog dichter op de actie te zitten. Motorsport Games is aanwezig in de pitbox en heeft zo directe communicatielijnen tussen de teamcrew en Motorsport Games die eerder niet beschikbaar waren. Daarnaast krijgt de gameontwikkelaar inzichten en feedback die direct geïmplementeerd kunnen worden in de NASCAR videogame, om de racefans zo een nog realistischere en authentiekere ervaring te bieden.

“Motorsport Games had geen betere strategische partner kunnen wensen dan Live Fast Motorsport. We kijken uit naar het vervolg van onze samenwerking tijdens het aankomende NASCAR-seizoen”, zei George Holmquist, VP of Publishing and Marketing, Motorsport Games. “BJ, Matt en het gehele Live Fast Motorsports-team zijn fantastische partners en we kunnen hen niet genoeg bedanken voor de ongeëvenaarde toegang die zij ons bedrijf geven. We kunnen onze real-time bevindingen op het circuit direct doorspelen naar onze gameontwikkelaars. Dit is wederom een bewijs van onze toewijding om onze spelers de meest dynamische en realistische game-ervaring mogelijk te bieden.”

“Afgelopen jaar was Motorsport Games een geweldige partner voor de #78 en we zijn blij het momentum vast te houden door het bedrijf in zeven van de grootste races van het seizoen te vertegenwoordigen”, zei BJ McLeod, coureur en mede-eigenaar Live Fast Motorsports. “Ik ben altijd groot fan geweest van videogames, met name van mijn favoriete sport. Het is geweldig om het gehele seizoen feedback te geven om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best mogelijke NASCAR-game. Ik kan niet wachten om aan dit seizoen te beginnen.”

“We zijn blij Motorsport Games opnieuw te kunnen verwelkomen als onze partner. Vorig jaar hebben we gezamenlijk een geweldig seizoen beleefd”, voegde Matt Tifft, mede-eigenaar Live Fast Motorsports, toe. “Motorsport Games biedt ons de mogelijkheid om beter in contact te komen met onze jongere fans. Dit jaar willen we daarin een nieuwe stap zetten.”

NASCAR 21: Ignition, de nieuwste versie uit de Motorsport Games NASCAR-reeks, is nu beschikbaar voor de Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One en PC.

