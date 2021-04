Motorsport Games verwelkomt Gerard Neveu als adviseur

MIAMI, FL, 7 april 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), een toonaangevende game-ontwikkelaar, uitgever en aanbieder van esports ecosystemen voor officiële racegames van over de gehele wereld, heeft vandaag bekendgemaakt dat de zeer ervaren promotor Gerard Neveu is aangesteld als Motorsport Advisor. Zijn rol bestaat voornamelijk uit het verbinden van racekampioenschappen, en de automobielindustrie als geheel, aan Motorsport Games. Neveu wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verbeteren en uitvoeren van projecten en overeenkomsten tussen de esports-afdeling van Motorsport Games en de racerij.

Neveu, zeer bekend en gewaardeerd binnen de gehele racewereld, stapt in bij Motorsport Games na een succesvolle stint van tien jaar als CEO van het FIA World Endurance Championship (WEC). In 2020 organiseerde hij, samen met Motorsport Games en de Automobile Club de l’Ouest (ACO) de eerste editie van de virtuele 24 uur van Le Mans. Dat evenement was goed voor een wereldwijd tv-bereik van 14,2 miljoen kijkers en meer dan 131 miljoen digitale impressies. Het grootste virtuele race-evenement in de historie verbond tweehonderd van de beste coureurs met esporters.

“We zijn ervan overtuigd dat Gerard, met zijn enorme ervaring, ervoor zal zorgen dat ons merk middels het maken van content en entertainment van wereldniveau authentiek blijft, aanspreekt en groeit binnen de industrie”, aldus Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games. “Bij Motorsport Games is de racerij niet alleen onderdeel van ons merk, het zit in ons DNA. Experts als Gerard vergroten onze authenticiteit en tonen aan dat wij groots denken.”

Gerard Neveu voegt toe: “Motorsport Games is hard op weg de leider in de virtuele race-omgeving te worden. Ik kijk ernaar uit met het team samen te werken om voort te borduren op de bestaande grote live evenementen en het plezier van virtueel racen verder te verspreiden onder de fans wereldwijd. Virtueel racen en esports zijn binnen de autosport een belangrijk onderdeel van de toekomst geworden. Ik ben vereerd om deel te worden van dat fenomeen. Door de racerij te koppelen aan virtuele evenementen kunnen we een geheel nieuwe community creëren die veel verder gaat dan enkel de sport op tv te kijken.”

Motorsport Games staat bekend om de geleverde topkwaliteit en is snel uitgegroeid tot de voorkeurspartner van vele raceklassen over de gehele wereld. Motorsport Games heeft licenties om games en esports-kampioenschappen te ontwikkelen en uit te geven voor onder meer NASCAR, de 24 uur van Le Mans en het British Touring Car Championship. Naast de overname van rFactor 2 en Studio 397 heeft de organisatie recentelijk de overname van KartKraft, de toonaangevende kartsimulator, aangekondigd. Daarnaast zijn er plannen om Digital Tales, gespecialiseerd in mobile games, over te nemen.