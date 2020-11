Motor1.com presenteert nieuw en door Pininfarina ontworpen logo

Na vijf jaren is de visuele identiteit van het eerste meertalige automotive-platform ter wereld ingrijpend vernieuwd. De nieuwe look van Motor1 karakteriseert een moderne en dynamische stijl, maar is met respect voor de continuïteit van het platform - dat in tien landen operationeel is - wel herkenbaar gebleven. De samenwerking met Pininfarina valt samen met het negentigjarige jubileum van die bekende Italiaanse ontwerper.

De vorm van het logo is enigszins aangepast, zo is het vierkant ingeruild voor een cirkel. De '.com' bevat nu steevast een vlag die bij het betreffende land van iedere editie past. Het lettertype is eveneens aangepast om het geheel een meer eigentijdse uitstraling te geven.

Logo Motor1 1 / 2 Foto door: Motor1 Logo Motor1 2 / 2 Foto door: Motor1

Deze nieuwe 'visuele identiteit' is donderdag onthuld middels een live-presentatie vanuit het Pininfarina-hoofdkwartier te Turijn, waarbij Paolo Pininfarina (president van Pininfarina SpA), Filippo Salza (president van de automotive-afdeling Motorsport Network) en Alessandro Lago (directeur van Motor1.com Italië) aanwezig waren. Tijdens een digitaal evenement dat rechtstreeks werd uitgezonden op alle kanalen van Motor1 - dus de websites, Facebook en ook YouTube - werd een documentaire over 'the making of' getoond. Een kijkje achter de schermen van deze unieke samenwerking. Enkele minuten na de presentatie werd het nieuwe logo op alle platformen van Motor1 operationeel.

Motor1 mobile template 1 / 2 Foto door: Motor1 Motor1 mobile template 2 / 2 Foto door: Motor1

Filippo Salza, president van de automotive-afdeling binnen Motorsport Network, zei: "Binnen Motorsport Network hebben we maandelijks meer dan vijftig miljoen bezoekers die negen talen spreken en zich bezighouden met de platforms van onze automotive-divisie. Maar de taal van dit ontwerp is uniek en ook universeel. We wilden een buitengewoon toonbeeld van deze combinatie in huis halen om het logo van ons vlaggenschip, Motor1.com, te herontwerpen."

Paolo Pininfarina, president van Pininfarina SpA, zei: "In onze negentigjarige geschiedenis hebben we voor veel prestigieuze merken mogen ontwerpen - waarom zouden we dan niet het logo van een internationaal automagazine ontwerpen? Onze veelzijdigheid stelt ons in staat om de ontwerpwaarden op de meest uiteenlopende sectoren toe te passen: we ontwerpen elektrische auto's maar ook treinen, jachten, gebouwen en zelfs 'ervaringen'. In onze projecten vertrekken we vaak vanuit een herkenbare identiteit voor onze partners - het ontwerp van dit nieuwe Motor1-logo past perfect bij die trend."

John Neff, wereldwijd hoofdredacteur van Motor1.com, zei: "Op het gebied van design bestaat er geen groter toonbeeld van kracht, importantie en ook van invloed dan Pininfarina. Wij zijn zeer vereerd dat Pininfarina, waar men ook nog eens de meest iconische auto's van de vorige eeuw heeft ontworpen, heeft meegewerkt aan zo'n belangrijke mijlpaal. Dit markeert een nieuwe en vooral spannende fase voor ons bedrijf."

Over Motor1:

Motor1.com is het grootste wereldwijde automotive webmagazine dat zowel nieuwe als ook tweedehands autokopers en autoliefhebbers aantrekt. Wij richten ons op alles wat met auto's te maken heeft: auto's, sportauto's, supercars, sedans, SUV's, vrachtwagens, autoshows en nog veel meer. Dit alles doen we terwijl we mensen het laatste nieuws, autorecensies, aankoopgidsen, prijzen en originele video's bieden op tien edities en in negen talen geschreven.

Over Motorsport Network:

Motorsport Network is de bestemming voor miljoenen auto- en racefans. Wij voeden hun passie met de verhalen van vandaag en morgen. Verder bieden we toegang die niemand anders kan geven. We bevinden ons in het hart van de racewereld en dat in een tijd van spannende transformaties en een enorm potentieel. Door middel van ons geïntegreerde, digitale ecosysteem bieden we nog meer mogelijkheden en ervaringen. Samen vormen we een gemeenschap die de wereld van auto's en racen openstelt voor de volgende generatie fans.

Motor1 presentation Photo by: Motor1

Over Pininfarina S.p.A:

Pininfarina is een wereldwijd icoon van Italiaanse stijl en wordt erkend voor het vermogen om tijdloze schoonheid te creëren dankzij de waarden elegantie, zuiverheid en innovatie. Pininfarina werd opgericht in 1930 en is geëvolueerd van een ambachtelijk bedrijf tot een internationale groep. Het bedrijf is vandaag de dag een toonbeeld van stijl en van gedegen kracht in ervaringsdesign, transport, industrieel ontwerp, architectuur, interieurontwerp en zelfs varen. De groep heeft kantoren in Italië, Duitsland, China en de Verenigde Staten. Het bedrijf is sinds 1986 beursgenoteerd en maakt sinds 2016 deel uit van het Mahindra-bolwerk.

Pininfarina combineert samenwerkingen met luxebedrijven als Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Princess en Rossinavi met projecten als Cyrela, Excem Real Estate en het ontwerpen van de Istanbul Airport Control Tower en het Juventus Stadion. Elk project heeft als doel om innovatie en technologie te vermenselijken, om producten te creëren die esthetisch krachtig maar tegelijkertijd innovatief zijn en om unieke ervaringen over te brengen, die fysieke en digitale werelden combineren. Pininfarina's werk is internationaal erkend. Zo heeft het bedrijft verschillende prijzen gewonnen: de Compasso D'Oro, de International Architecture Awards, de Red Dot Design Award, de iF Design Award en een vijfde plaats in de ranglijst met de honderd beste architectuur- en designbedrijven van Italië.