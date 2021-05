Motor Valley Experience: De eerste motortoertocht door het Land of Speed

De toertocht leidt de deelnemers over de schitterende wegen in de Apennijnen, door Reggio Emilia en naar Bologna. De sterren van de show zijn de nieuwe meesterstukken van de engineers uit Borgo Panigale: de Ducati Multistrada V4, Multistrada 950 S en de gloednieuwe Ducati Monster. Met deze nieuwe generatie motorfietsen gaan de fans veilig de weg op zonder aan de legendarische sportiviteit van Ducati in te boeten.

Al rijdend op de Ducati ontdekken de deelnemers de meest iconische plekken in het Land of Speed, met de mooiste wegen en meest adembenemende hairpins. Het pakket bevat een bezoek aan het Pagani Museum met een uitgebreide rondleiding en een VIP-experience bij het Ferrari Museum.

Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. Foto door: Canossa Events

Ook wordt er genoten van de typische regionale keuken, met maaltijden in het hart van dorpen en steden die bekendstaan om hun culinaire gerechten. De diners worden verzorgd door twee bekende chefs: Luca Marchini bij Trattoria Pompose en Massimo Bottura bij Franceschetta 58. Laatstgenoemde is een gerenommeerd chef, ambassadeur voor de keuken van Modena en enthousiast Ducati-rijder.

De Motor Valley Experience vindt plaats in het weekend van 21 tot 23 mei. Er is plaats voor tien deelnemers plus hun passagier waarmee zij deze unieke ervaring kunnen delen. Het gehele evenement vindt plaats onder de geldende corona-protocollen.

Voor meer informatie over de Motor Valley Experience van Canossa Events in samenwerking met Ducati bezoek je onze website.