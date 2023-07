More than Equal presenteert resultaten van onderzoek naar vrouwen in de racerij

Een gedetailleerde analyse van de bijna 13.000 respondenten en meer dan 70 uitgebreide interviews met industrieleiders brengt aan het licht dat de racewereld een van de slechtst presterende sporten is qua gendergelijkheid, enkel achter American football. De gemiddelde vrouwelijke deelname in alle klassen is slechts 10 procent.

Lella Lombardi is de laatste vrouw die in de Formule 1 racete: de Grand Prix van Oostenrijk 1976. More than Equal wil helpen om de vrouwelijke deelname in de racewereld te identificeren, ontwikkelen en ondersteunen.

De resultaten toonden ook aan dat de vrouwelijke interesse en de fanbase, met name in F1, gegroeid is. Zo’n 40 procent is de afgelopen vijf jaar fan geworden, de gemiddelde leeftijd van vrouwelijke supporters is ongeveer tien jaar jonger dan bij de mannen. Het onderzoek heeft ook gekeken naar wat de voornaamste barrières zijn voor vrouwelijke participatie. Een aantal problemen kwam naar voren, waaronder kosten, negatieve stereotypering van vaardigheden en kunde, een gebrek aan onderzoek naar fysieke barrières, een gebrek aan rolmodellen en een ongepaste cultuur.

Met de data gaat More than Equal - opgericht door dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard - een talentenprogramma voor vrouwen opzetten. Het slaat daarvoor de handen ineen met Hintsa, de Finse performance-specialist die met diverse F1-kampioenen heeft samengewerkt.

More than Equal bestuurslid Kate Beavan, ondernemer Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa Foto: Right Formula

Na het bepalen van de vrouwelijke talentenpool gaat het programma coureurs steunen in hun zoektocht naar racekansen, met technische en tactische coaching, fysieke en cognitieve voorbereiding en persoonlijke merkontwikkeling.

“Wat dit onderzoek aan het licht brengt, is dat vrouwelijke coureurs allerhande uitdagingen en barrières voor de kiezen krijgen, die verder gaan dan bij de mannelijke tegenstrevers”, zegt Coulthard. “Dit onderzoek biedt alle inzichten die we nodig hebben om de sport te helpen een inhaalslag te maken.”

Karen Webb-Moss, voorzitter van More than Equal, voegt toe: “Dit rapport laat zien wat fans anders willen, en dat vrouwelijke coureurs echte kansen verdienen. Dus ondanks de negatieve meningen over de inspanningen van de industrie over inclusie, is het nu tijd voor de sport om samen te komen en de uitdagingen in kaart te brengen die getackeld moeten worden. Dat kan geweldige resultaten opleveren.”