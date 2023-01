More Than Equal lanceert wereldwijd fanonderzoek

More Than Equal, in juni 2022 opgezet door dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard en zakenman Karel Komarek, wil onderzoeken tegen welke problemen vrouwelijke coureurs aanlopen en waardoor zij niet kunnen doorstromen naar de top van de racerij. Als onderdeel van dit onderzoek is de Global Attitude Survey opgezet, bedoeld om de houdingen, percepties en uitdagingen ten opzichte van vrouwen in kaart te brengen.

In een 10 minuten durende enquête worden fans en deelnemers gevraagd naar hun mening over de fysieke en mentale uitdagingen waarmee vrouwen in de racewereld worden geconfronteerd. Ook de inbreng van fans om de sport inclusiever te maken, het effect van eerdere campagnes en welke instanties het meest geschikt zijn om veranderingen op alle niveaus teweeg te brengen, komen aan bod.

Kate Beavan, Senior Advisor van More Than Equal, zegt: "We houden van sport, we houden van de racesport en we houden ervan om naar exceptioneel getalenteerde atleten te kijken die exceptionele dingen presteren. Er zijn echter meer vrouwen in de ruimte geweest dan dat er achter het stuur van een F1-auto hebben gezeten. Dit onderzoek helpt ons de basis te leggen waarop we wereldwijd op zoek gaan naar vrouwelijk racetalent, hen de holistische training en ondersteuning bieden op hetzelfde niveau als wat veelbelovende mannelijke coureurs krijgen en de barrières voor genderdiversiteit in de top van de formuleracerij wegnemen."

Lella Lombardi, March 751 Ford Foto: David Phipps

De enquête achterhaalt hoe de respondenten participeren in de racerij, als fan op de bank of als topcoureur in het veld, en hoe zij nieuws en informatie consumeren. Het bespreekt de houding ten opzichte van vrouwelijke participatie, inclusief welke raceklassen vrouwen gelijke kansen bieden. De vragenlijst gaat ook in op de vraag of mannen en vrouwen in verschillende raceklassen actief moeten zijn, en of de aanwezigheid van vrouwen in een kampioenschap aanmoedigt om meer te kijken of deel te nemen. Er worden vragen gesteld over de vaardigheden van vrouwen op topniveau, bijvoorbeeld of zij de benodigde reactiesnelheid hebben, de vaardigheden om technische data te analyseren, en of genderstereotypering invloed heeft op vrouwelijke deelname.

Het online onderzoek op Motorsport.com is tot 3 februari geopend voor respondenten over de gehele wereld. De enquête is in vijftien talen, waaronder Nederlands, en belooft het grootste onderzoek ooit op dit vlak te worden.

Neem deel! Ga hier naar de enquête: https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/