De beste racefoto’s van 2021: Crashes, spektakel, emotie en meer

Van de zinderende Formule 1-finale tot het einde van een tijdperk in het World Rally Championship: het jaar 2021 gaat om veel verschillende redenen de geschiedenisboeken in. Alle nieuwsberichten, analyses en achtergronden ten spijt: beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden. Daarom hebben we een aantal van de mooiste foto’s van 2021 op een rijtje gezet.

In Mid-Ohio ging het mis in de IndyCar. Diverse wagens kwamen met elkaar in aanraking, stonden de verkeerde kant op of moesten door het gras. Rook en vliegende graspollen waren het resultaat.

Dalton Kellett, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet, Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP Chevrolet, Max Chilton, Carlin Chevrolet, James Hinchcliffe, Andretti Steinbrenner Autosport Honda, crash Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Craig Breen in opperste concentratie in zijn Hyundai, kort voor de start van een rallyproef. De focus heeft geholpen, want hij staat in 2022 fulltime aan de start met een M-Sport Ford.

Craig Breen, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Foto: McKlein / Motorsport Images

Esteban Ocon viert zijn onverwachte overwinning in de Grand Prix van Hongarije, zijn eerste zege in de Formule 1.

Esteban Ocon, Alpine F1, viert zijn zege op het podium Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Valentino Rossi vliegt tijdens zijn afscheidstournee over de heuvels van het Portugese circuit Portimao. De MotoGP-legende hing aan het einde van het seizoen zijn helm aan de wilgen.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Een andere topper die eind 2021 afscheid nam was drievoudig Le Mans-winnaar Kazuki Nakajima. Na de winst in zijn laatste race in Bahrein kreeg hij een verkoelende champagnedouche van zijn Toyota-collega's.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar: Kazuki Nakajima Foto: JEP / Motorsport Images

Alexander Sims, Pascal Wehrlein en René Rast proberen om met zijn drieën tegelijk Ste Devote in te duiken tijdens de Monaco E-Prix.

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr. op volle snelheid in Oostenrijk tijdens zijn sterke debuutjaar in dienst van Ferrari.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

De Safari Rally stond eindelijk weer op de WRC-kalender, en het werd een waar spektakel. Dat bewijst deze schitterende foto, waar Dani Sordo zijn Hyundai nog maar net onder controle weet te houden.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Foto: McKlein / Motorsport Images

De Iron Lynx Ferrari duikt La Source in op weg naar de winst in de 24 uur van Spa. De omstandigheden waren in de nacht nog droog, maar regen maakte er een zinderende climax van.

#51 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Côme Ledogar Foto: SRO

De pure snelheid van een F1-auto in beeld gebracht tijdens de kwalificatie voor de Turkse GP, waar Daniel Ricciardo in de befaamde bocht 8 de limieten van zijn McLaren opzoekt.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Supercars-superster Shane van Gisbergen straalt in Sandown, waar hij drie overwinningen boekt. De Kiwi gaat echter flink door de pijngrens nadat hij kort daarvoor bij een valpartij met de mountainbike zijn sleutelbeen brak.

Shane van Gisbergen, Triple Eight Race Engineering Holden Foto: Mark Horsburgh, Edge Photographics

Zonsondergang in het BTCC levert dit sfeervolle plaatje op Silverstone op.

Auto's in de pits Foto: JEP / Motorsport Images

Rubbin’ is racin’, dat oude gezegde gaat prima op voor NASCAR Xfinity-kampioen Daniel Hemric. Zijn Toyota is niet geheel ongeschonden uit de finale in Phoenix gekomen.

Auto van Daniel Hemric, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Alex Marquez en Danilo Petrucci zijn het er niet over eens wie er schuldig is aan hun valpartij op de Sachsenring.

Danilo Petrucci, KTM Tech3, Alex Marquez, Team LCR Honda crash Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Toyota-rijder Kalle Rovanpera stormt naar de overwinning in de WRC Rally van Estland, waarmee hij de jongste winnaar uit de historie wordt.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Foto: McKlein / Motorsport Images

Viervoudig World Rallycross-kampioen Johan Kristoffersson leidt de dans in Montalegre, Portugal.

Johan Kristoffersson, KYB EKS JC Audi S1 Foto: Red Bull Content Pool

De #7 Toyota raast door de nacht tijdens de 24 uur van Le Mans. Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez boeken eindelijk de welverdiende overwinning.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Foto: Toyota

Totale gekte op Circuit Zandvoort, waar Max Verstappen onder enorme druk het hoofd koel houdt en vanaf pole-position wint. Dit tot grote vreugde van de oranjemassa op de tribunes.