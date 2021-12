Mohammed Ben Sulayem verkozen tot nieuwe FIA-president

Jean Todt was dit jaar bezig aan het laatste jaar van zijn derde termijn als FIA-president. Komend jaar draagt hij het stokje over aan de 60-jarige Mohammed Ben Sulayem. Tijdens een stemming bij de FIA General Assembly werd hij met 61,6 procent van de stemmen verkozen. Daarmee liet hij tegenkandidaat Graham Stoker achter zich.

Ben Sulayem was vele jaren actief als rallyrijder en won liefst veertien maal het FIA Middle East Rally Championship. Vervolgens maakte hij de overstap naar de FIA. Hij was de eerste Arabier die zitting had in de FIA World Motor Sport Council en was voorheen actief als vicepresident voor sport binnen de federatie. Ook was hij verantwoordelijk voor de entree van Abu Dhabi op de Formule 1-kalender in 2009.

Eerste niet-Europese FIA-president

Zijn verkiezing is een belangrijke trendbreuk: tot op heden stonden enkel Europeanen aan het roer van de FIA. Zijn campagne viel echter bij veel landen in goede aarde, wat tot uiting kwam tijdens de stemming. Hij liet weten zich hard te willen maken voor meer participatie in de sport wereldwijd en meer financiële transparantie. Zijn visie hoe de FIA gerund moet worden verschilt op één belangrijk punt met die van Todt en van waarnemend president Graham Stoker, de enige tegenstander van Ben Sulayem in de verkiezing: hij wil een CEO aanwijzen voor de federatie, die een deel van het takenpakket uit handen moet nemen van de president.. Deze nieuwe visie zou een zeer machtige nieuwe functie creëren, waardoor de FIA meer als een zakelijke organisatie opgezet wordt. “Het dagelijkse management is geen taak voor de president”, legt Ben Sulayem uit. “Ik wil me niet bezighouden met micromanagement. Ik wil president zijn, leiden, en de dagelijkse taken overdragen aan een CEO die de sport en mobiliteit samen kan brengen.”

Interview: Mohammed Ben Sulayem over zijn plannen