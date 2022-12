De afgelopen maanden heeft de organisatie van de Race of Champions de namen van de eerste deelnemers aan de editie van 2023 al naar buiten gebracht. Zo was al duidelijk dat onder meer Sebastian Vettel en Valtteri Bottas aan de start zouden verschijnen, net voormalig F1-coureurs Mika Hakkinen en David Coulthard en W Series-winnares Jamie Chadwick. Vorige week werden Formule 2-kampioen Felipe Drugovich, WRC-topper Thierry Neuville en IndyCar-coureur Felix Rosenqvist nog aangekondigd als nieuwe namen en woensdag is er opnieuw iemand aan de deelnemerslijst toegevoegd. Mick Schumacher verschijnt op 28 januari aan de start van de Nations Cup, waarbij hij samen met Vettel de eer van Team Duitsland gaat verdedigen.

"Het is geweldig om terug te zijn bij de Race of Champions en om alle coureurs weer te zien. Het is nog mooier dat Sebastian ook meedoet, zodat Duitsland hopelijk een vervolg kan geven aan de traditie dat we meedoen om de titel in de Nations Cup. Ik kijk enorm uit naar het rijden op ijs, maar ook om weer tijd door te brengen en gevechten te leveren met de indrukwekkende coureurs die erbij zijn", zegt Schumacher over zijn deelname aan de Race of Champions. Vettel is intussen blij dat hij weer gezelschap krijgt van zijn jonge landgenoot. "Ik verraste mezelf vorig jaar door de individuele finale te halen tegen Sebastien Loeb. Ik kan niet wachten om terug te keren en samen met Mick te proberen of we Duitsland weer een Nations Cup kunnen bezorgen."

Schumacher neemt in 2023 voor de derde keer deel aan de Race of Champions. In 2019 debuteerde hij in Mexico, waarbij hij aan de zijde van Vettel de finale haalde in de Nations Cup. Ook afgelopen jaar stond het tweetal samen aan de start in de landenwedstrijd, die in totaal acht keer is gewonnen door Duitsland. In zeven van de acht zeges was Vettel een van de coureurs en zes keer won hij de landenwedstrijd samen met Michael Schumacher. De winst in 2017 in Miami behaalde hij zelfstandig na een zware crash van teamgenoot Pascal Wehrlein. Ook schreef Vettel één keer de individuele wedstrijd op zijn naam, dat was in 2015.