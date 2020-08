Mercedes-Benz Motorsport lanceert eigen kanaal op Motorsport.tv

Mercedes heeft een eigen dedicated kanaal gelanceerd op Motorsport.tv, het digitale OTT-platform voor racing en automotive content van Motorsport Network. Het Mercedes-kanaal biedt de fans een kijkje achter de schermen bij een van de meest succesvolle teams van de Formule 1, evenals content van het Mercedes EQ Formule E-team, klantenraceteams en andere automotive projecten. Het kanaal is beschikbaar voor het 56 miljoen maandelijkse gebruikers tellende publiek van Motorsport Network. De ambitie is om deze race- en automotivefans een van de meest succesvolle fabrikanten uit de historie van binnenuit te laten zien. Als onderdeel van het programma gaat Motorsport Network samenwerken met Mercedes door het nieuwe Motorsport Studios-platform in te zetten om gezamenlijk unieke content exclusief voor Motorsport.tv te creëren.

Mercedes krijgt de beschikking over een uitgebreid archief aan mediacontent, inclusief meer dan 26 miljoen foto’s van het heden tot de eerste auto die Mercedes in 1886 produceerde. Met de lancering van het kanaal biedt Mercedes fans als eerste de kans om terug te blikken op de Britse Grand Prix middels de populaire debrief-video’s. Mercedes is de nieuwste fabrikant met een dedicated kanaal op Motorsport.tv en biedt als eerste Formule 1-content aan.

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images 2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

De samenwerking tussen Motorsport Network en Mercedes brengt de leiders uit twee industrieën samen: het bereik van autosportfans en distributie van content, en van motorsport social media en fan engagement. Dat maakt het een sterke samenwerking in de digitale wereld van de racerij. Met 19,5 miljoen volgers op social media en 125 miljoen engagements gedurende het seizoen 2019, is het Mercedes AMG Petronas Formula One Team het leidende F1-team op het gebied van social media en fan engagement, met een marktaandeel van 35 procent. De samenwerking met Motorsport Network biedt het team een nieuwe mogelijkheid om een groot autosportpubliek te activeren en bereiken, evenals het bereik van de Formule E, klantenteams en automotive te vergroten.

2014 Abu Dhabi GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Richard Sanders, Commercial Director Mercedes AMG Petronas Formula One Team, zei: “We zijn trots om op het gebied van social media-publiek en engagement toonaangevend te zijn in de F1. De samenwerking met Motorsport Network biedt onze fans een nieuwe plek waar ze kunnen genieten van content over onze raceprogramma’s. Dat zorgt voor meer waarde en exposure voor ons ecosysteem aan partners en biedt ons de gelegenheid om de historie van de Mercedes Motorsport-familie, van F1 tot FE en klantenteams, te delen.”

James Allen, President Motorsport Network, zei: “Hier komen twee leiders uit hun respectievelijke vakgebieden samen, om de lat hoger te leggen hun publiek te dienen. Storytelling staat centraal in de wijze waarop merken en fabrikanten hun publiek vandaag de dag bereiken. We kijken ernaar uit gezamenlijk een kanaal te creëren dat een echte go-to is voor Mercedes-fans.”

Bekijk hier het Mercedes-kanaal op Motorsport.tv.