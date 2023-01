Grote namen uit de wereld van de autosport namen het zondag tegen elkaar op volgens een afvalsysteem. Elk duel bestond uit twee heats en een onderling duel op het parcours telde twee ronden. Er werd gestreden met vijf verschillende wagens: de elektrische Cupra, Zeroid X1 en FC1-X plus een Polaris RZR en Supercar Lites op biobrandstof.

Voormalig F1-coureur David Coulthard werd al in de voorronde geklopt door Adrien Tambay, de zoon van oud-Grand Prix-winnaar Patrick Tambay. De Schot won de eerste heat, maar spinde in het tweede duel achter het stuur van de Zeroid X1, de elektrische bolide die voor veel piloten de grootste uitdaging vormde in de sneeuw. Mercedes F1-testcoureur Mick Schumacher versloeg IndyCar-piloot Felix Rosenqvist. De Zweed ging in de tweede heat in leidende positie in de rondte.

Bottas en Loeb ook vroeg naar huis

In de achtste finales rekende Formule 2-kampioen Felipe Drugovich - zaterdag in de finale van de Nations Cup met het All Stars-team - tweemaal af met tweevoudig F1-kampioen Mika Hakkinen. In het duel tussen de twee voorronde-promovendi versloeg Schumacher twee keer Tambay. Viervoudig F1-kampioen Vettel klopte Jamie Chadwick, driemaal wereldkampioen in de W Series.

Het spannendste duel was tussen 'mister Le Mans' Tom Kristensen en F1-coureur Valtteri Bottas. Kristensen won de eerste rit in de Supercar Lites dankzij een tijdstraf wegens een valse start voor Bottas. De Alfa Romeo-coureur dacht in de tweede heat revanche te kunnen nemen, maar de Fin maakte een fout op het einde van het parcours waardoor negenvoudig Le Mans-winnaar Kristensen met een tiende verschil de zege wegkaapte. De Belg Thierry Neuville, meervoudig winnaar in het WK Rally, zorgde voor een daverende verrassing door regerend ROC-kampioen Sebastien Loeb uit te schakelen. Loeb (vier ROC-titels, negenvoudig wereldkampioen rally) won de de eerste heat met de supersnelle FC1-X, maar verloor de tweede in de Supercar Lites. De gecombineerde tijd over twee duels wees Neuville met een verschil van vierhonderdste als winnaar aan.

De Amerikaanse Extreme E-coureur Tanner Foust werd tweemaal verslagen door de Zweed Johan Kristoffersson, vijfmaal wereldkampioen rallycross. Drievoudig ROC-winnaar en tweevoudig DTM-kampioen Mattias Ekström behaalde een gelijke score tegen de Amerikaan Travis Pastrana, onder meer winnaar van de Nitro Rallycross en X-Games. Oliver Solberg wist tweemaal nipt zijn vader, voormalig wereldkampioen rally Petter Solberg, voor te blijven. Het duo won zaterdag voor het tweede jaar op rij voor Noorwegen de ROC Nations Cup.

Schumacher en Ekström naar de finale

In de kwartfinale won Schumacher de eerste heat van Drugovich. De Duitser leidde ook in het tweede duel, maar in het zicht van de haven ramde hij de kant en verloor zo de rit. Op basis van de gecombineerde tijd mocht Schumacher door. Vettel was tweemaal te sterk voor Kristensen. Dakar-man Ekström won ook met 2-0 van Kristoffersson. Het verschil tussen de twee Zweden was gering; Ekström won met 0.065 en 0.395 verschil. Neuville ging door ten koste van rally-collega Oliver Solberg, die zichzelf uitschakelde door in de eerste heat tegen de kant te rijden. Solberg won pro forma nog wel de tweede heat.

Goede vrienden Schumacher en Vettel namen tegen elkaar op in de halve finale. Schumacher won de openingsheat, waarin Vettel een stuurfout maakte. Schumacher won ook de tweede manche, met een verschil van 0.387. De tweede halve finale werd een prooi voor Ekström. Zijn duel met Neuville was met verschillen van 0.038 en 0.698 een spektakelstuk. In de eindstrijd won Ekström de eerste heat met de Polaris van Schumacher. De marge bedroeg daarin slechts 0.348. Ondanks een brandje in de cockpit van de Supercar Lites pakte Ekström daarna ook de winst in de tweede rit.

"Mijn start was goed, maar na een halve ronde vloog er iets in de auto in de brand", zei Ekström kort na de finish. "Er was rook en mijn copiloot wilde stoppen, maar dat zag ik niet zo zitten. Gelukkig stopte het ook weer. Maar wat deze overwinning nog specialer maakt, is dat ik twee finales heb gereden tegen Michael [Schumacher] en dat ik hier heb geknokt tegen Mick. Voor mij was dat zeer emotioneel, want ik had mooie momenten met Michael tijdens dit evenement. Mick is een groot talent en hij heeft een mooie toekomst voor zich. Ik kijk uit naar nog meer duels met hem."