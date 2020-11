Geen F3 World Cup: Macau kiest in coronatijd voor Formule 4-race

De Grand Prix van Macau staat traditiegetrouw te boek als de meest prestigieuze Formule 3-race van het jaar. In de smalle straten van het stadstaatje vechten de helden van morgen om iedere meter, met gevaar om iedere hoek. Op de erelijst staan dan ook klinkende namen als die van Ayrton Senna, Michael Schumacher en tweevoudig Indy 500-winnaar Takuma Sato.

Vorig jaar werd daar de eerste Nederlandse winnaar aan dat fraaie lijstje toegevoegd: Richard Verschoor. De Nederlander rekende af met Red Bull-junior Jüri Vips en pakte volslagen onverwacht de grootste zege uit zijn carrière. Dit jaar kan de coureur uit Benschop zijn F3-titel niet verdedigen, simpelweg omdat er door corona geen Formule 3-race wordt georganiseerd.

Aangepast programma met focus op Azië

Corona en dan vooral de bijbehorende reisbeperkingen gooien roet in het eten. Europese teams en coureurs moeten zodoende verstek laten gaan. "Maar we verwachten dat de drie kampioenschappen met de status van FIA World Cup (FIA Formula 3 World Cup, FIA GT World Cup en FIA WTCR) in 2021 terugkeren op het Guia Circuit", zo valt in een persbericht te lezen.

Dit jaar ontbreekt die status als FIA World Cup dus. De organisatie had daarmee het hele evenement kunnen afblazen, maar heeft middels een alternatief programma gekozen voor continuïteit. De Formule 3 wordt vervangen door de Chinese Formule 4, met coureurs als Charles Leong Hon Chio en Andy Chang Wing Chung op de deelnemerslijst.

De Macau GT Cup moet het ook zonder de normale blikvangers stellen en wordt - om toch nog een fatsoenlijk deelnemersveld te trekken - opengesteld voor zowel GT3- als ook GT4-bolides. De gebruikelijke WTCR-race wordt vervangen door de zogenaamde Macau Guia Race, waarin enkel TCR-coureurs uit Azië acte de présence geven. De even gevaarlijke als adembenemende motorrace vindt dit jaar helemaal niet plaats.

VIDEO: De sensationele zege van Richard Verschoor in Macau