Legendarische Ferrari-fotograaf Ercole Colombo geridderd

De uit Monza afkomstige Colombo kwam door zijn vader al op jonge leeftijd in aanraking met de autosport. Op zevenjarige leeftijd zag hij legendes als Fangio en Ascari racen op het legendarische Autodromo Monza, het circuit waar de Italiaanse GP gehouden wordt. Zijn studio ligt op een steenworp afstand van het legendarische circuit. Colombo was jarenlang de officiële fotograaf van Enzo Ferrari, hij legde de legendarische oprichter en de wagens vast in talloze foto’s. Ook na de dood van Ferrari in 1988 bleef hij foto’s leveren aan de Scuderia.

“Ik ben zeer vereerd door dit verrassende nieuws”, aldus Colombo. “Ik ben een normaal persoon en heb de afgelopen zestig jaar gewerkt, dat heb ik altijd gedaan met passie en toewijding. Ik heb de geweldige wereld van auto’s en autosport altijd met veel plezier vastgelegd. Ik ben trots dat mijn foto’s onder de aandacht blijven in de toekomst, zo blijven ze de verhalen vertellen die ik vastgelegd heb. Je moet als fotograaf heel nieuwsgierig zijn. Je moet de momenten vastleggen die je belangrijk vindt. Een foto behoeft, als deze goed genomen is en perfect is, geen enkele uitleg.”

Colombo’s favoriete foto uit het archief met miljoenen beelden is de foto (hieronder te zien) die hij in 1980 maakte van Enzo Ferrari en Gilles Villeneuve. “We waren vlakbij Modena, in Casinalbo, tijdens de persconferentie van het team”, herinnert Colombo zich. “De dag voordien, tijdens de Italiaanse Grand Prix, had Villeneuve een zwaar ongeluk. Hij kwam later aan omdat hij naar het ziekenhuis moest voor foto’s. Hij naderde Ferrari en stak zijn hand uit om hem gedag te zeggen. Er waren nog twee andere fotografen, maar ik maakte op dat moment geen foto’s, je herkent het moment wel als het niet helemaal relevant is. Enzo trok hem vervolgens naar zich toe en gaf hem een kus. Ik maakte een foto en de anderen waren er niet klaar voor. Enzo Ferrari vond dit beeld zo mooi dat hij er graag een kopie van wilde. Ik heb het hem persoonlijk gegeven en hij heeft voor mij nog een exemplaar getekend.”

Colombo is per brief op de hoogte gebracht van zijn onderscheiding. In verband met het coronavirus wordt er op een later moment wordt een ceremonie gehouden. In 2018 werd het werk van Colombo verworven door Motorsport Network, vandaag de dag is zijn archief onderdeel van Motorsport Images.