Le Mans Virtual Series en Motorsport Games onthullen deelnemerslijst seizoen 2022-2023

MIAMI, FL – 6 september 2022 - De deelnemerslijst voor de Le Mans Virtual Series 2022-2023 - de wereldwijde elite endurance esports-klasse en een samenwerking tussen Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) en de Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) - is vandaag gepresenteerd. De lijst bestaat uit fabrieksteams van enkele van de meest prestigieuze automerken ter wereld, evenals top esports-teams van over de gehele wereld. Het is het grootste deelnemersveld tot nu toe uit de historie van het virtuele kampioenschap. Het volledige overzicht vind je hier.

De namen van de deelnemende coureurs, waaronder supersterren uit de grootste racekampioenschappen ter wereld, worden tijdens een speciale TV Preview Show op maandag 12 september 2022 onthuld. Tijdens de zeer populaire en hoog aangeschreven virtuele 24 uur van Le Mans, die op 14 en 15 januari 2023 plaatsvindt, komen nog eens tien extra teams aan de start. Hier zullen nog meer grote namen aan de start verschijnen.

De veertig deelnemers aan het volledige seizoen zijn verdeeld in twee klassen (24 auto’s in LMP2, 16 in LMGTE). Grote automerken als Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG en Porsche keren terug, de meesten met meerdere teams. De prestigieuze fabrikanten worden aangevuld met de beste simteams ter wereld, waaronder LMP- en GTE-kampioenen Team Redline en GTE-vicekampioen Porsche Coanda Esports, die de stap maken naar de topklasse. R8G Esports van Romain Grosjean neemt deel, evenals onder meer Floyd Vanwall-Burst, Williams Esports, Alpine Esports, YAS Heat Veloce, AMG Team Petronas Esports en Jenson Buttons Rocket Simsport. Al deze formaties starten in de LMP-klasse. Daarin nemen ze het onder meer op tegen Mexico Racing Team, Pescarolo Esport Monaco, Team Fordzilla en Brabham Esports, laatstgenoemde is nieuw in de Virtual Le Mans Series.

Onder meer Panis Racing, GR Vector eSport (een combinatie van twee WEC-teams), Proton Competition, D’Station Racing en ARC Bratislava staan in beide klassen aan de start. In de GTE-klasse kunnen de teams kiezen uit een Aston Martin Vantage GTE, BMW M8 GTE, Ferrari 488 GTE en Porsche 911 RSR GTE. Bekende namen verschijnen daar aan de start, zoals MAHLE Racing Team, SIMMSA Esports, Oracle Red Bull Racing en Prodrive FYRA Esport.

De Le Mans Virtual Series bestaat uit vijf evenementen, met de virtuele 24 uur van Le Mans als grote finale:

Race 1 8 uur van Bahrein 17 september 2022 Race 2 4 uur van Monza 8 oktober 2022 Race 3 6 uur van Spa 5 november 2022 Race 4 500 mijl van Sebring 3 december 2022 Race 5 24 uur van Le Mans 14-15 januari 2023