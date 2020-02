Le Mans-film Ford v Ferrari sleept twee Oscars in de wacht

De film Ford v Ferrari vertelt het verhaal van de 24 uur van Le Mans van 1966, waarbij wordt ingezoomd op Carroll Shelby, die het Le Mans-project leidde namens Ford, en coureur Ken Miles. De rol van Shelby wordt vertolkt door Matt Damon, terwijl Christian Bale een magistrale Miles neerzet.

Ford v Ferrari liet in de categorie 'best sound editing’ Star Wars: The Rise of Skywalker, Once Upon a Time in Hollywood, Joker en 1917 achter zich. In de categorie ‘best film editing’ werden Joker en The Irishman, Parasite en Jojo Rabbit verslagen. Ford v Ferrari was ook genomineerd voor beste film en ‘best sound mixing’, maar hierin gingen respectievelijk de Zuid-Koreaanse productie Parasite en het door Sam Mendes geregisseerde 1917 er met de zege vandoor.

Zoals wel vaker gebeurt met verfilmingen van waargebeurde gebeurtenissen, neemt Ford v Ferrari hier en daar een loopje met de werkelijkheid. Motorsport.com maakte onlangs een mini-documentaire waarin het werkelijke verhaal van Le Mans ’66 wordt verteld.

Video: Ford v Ferrari - Het werkelijke verhaal