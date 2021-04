Lars Stegelmann nieuwe Chief Commercial Officer bij Motorsport Network

Miami, 13 april 2021: Motorsport Network heeft Lars Stegelmann aan boord gehaald. Stegelmann heeft internationaal veel ervaring op het gebied van sales, communicatie en marketing en gaat binnen Motorsport Network de rol van Chief Commercial Officer vervullen. Hij wordt verantwoordelijk voor de wereldwijde commerciële divisie van het toonaangevende digitale mediabedrijf. De afgelopen zes jaar heeft Lars met succes de internationale commerciële tak van Nielsen Sports & Entertainment ontwikkeld.

Stegelmann heeft meer dan veertien jaar commerciële ervaring op topniveau. Gedurende dit tijdsbestek werkte hij voor het FIFA WK Voetbal in Zuid-Afrika in 2010 en voor de Europese voetbalorganisatie UEFA. Binnen de racerij heeft hij ervaring in de Formule E, waar hij het commerciële concept ontwikkelde voor het duurzame racekampioenschap. Daarnaast gaf hij als commercieel expert bij Nielsen Sports advies aan vele bedrijven en organisaties. Voor die tijd werkte hij meer dan zeven jaar voor de internationale consultancybedrijven Roland Berger en PricewaterhouseCoopers.

Oliver Ciesla, COO Motorsport Network: “Lars heeft al gewerkt in Zwitserland, Polen, Oekraïne, Groot-Brittannië, België, Zuid-Afrika en Duitsland en heeft, naast zijn uitgebreide internationale netwerk, uitstekende kennis over de advertentiemarkt, mediabedrijven en agentschappen. Ik kijk uit naar de samenwerking met Lars en ik weet zeker dat we met zijn expertise nog meer partners voor onze brede digitale kanalen gaan vinden.”

Lars is binnen Motorsport Network verantwoordelijk voor de wereldwijde commerciële activiteiten. Hij werkt voornamelijk vanuit het Duitse kantoor in München. De digitale platformen van Motorsport Network bestaan onder meer uit Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Autosport.com en Formel1.de evenals de merken Motor1.com en InsideEVs in de automotive-industrie.

Lars Stegelmann, CCO Motorsport Network: “Motorsport Network heeft zich snel ontwikkeld tot het meest belangrijke digitale platform in de racerij. De belangstelling voor de sport en automotive blijft enorm en biedt mooie kansen op verdere uitbreiding. Ik weet zeker dat veel merken en adverteerders interesse zullen hebben in onze oplossingen voor merkpositionering en -ontwikkeling binnen de doelgroepen van automotive- en autosportliefhebbers. Ik kijk ernaar uit mijn bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen van het netwerk, haar partners en cliënten.”