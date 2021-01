Lamborghini Squadra Corse lanceert eigen kanaal op Motorsport.tv

Londen, 13 januari 2021: Lamborghini Squadra Corse, de racetak van de Italiaanse sportwagenbouwer, voegt zich bij de lange lijst met automotive- en motorsportmerken met een eigen kanaal op Motorsport.tv, het digitale OTT-platform van Motorsport Network.

Lamborghini heeft de afgelopen jaren weer grote successen geboekt met zeges in de Rolex 24 van Daytona, de 12 uur van Sebring en internationale GT-kampioenschappen van de SRO. Daarmee heeft het zichzelf gepositioneerd als een grote speler in de GT- en klantenracerij. De lancering van het eigen Lamborghini-kanaal op Motorsport.tv biedt fans de kans om achter de schermen mee te kijken met de belangrijkste race-activiteiten van het merk.

Dit dedicated kanaal richt zich voornamelijk op het verhaal van het motorsport-DNA van Lamborghini en de Super Trofeo-kampioenschappen in Europa, Azië en Amerika. De enorme kennis van Motorsport Network over het 56 miljoen tellende maandelijkse publiek geeft Lamborghini de tools om fans te bereiken die reeds geïnteresseerd zijn in de sport, maar ook om nieuwe fans te bereiken.

Lamborghini is al de vierde grote fabrikant die in de afgelopen zes maanden een eigen kanaal op Motorsport.tv heeft opgericht. Het OTT-platform groeit steeds meer uit tot de ‘go-to’ bestemming voor merken, teams en stakeholders die in de digitale omgeving meer aan activatie willen doen. Dit zorgt voor unieke content en meerwaarde voor zowel fans als merken.

Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport: “Na onze recente racesuccessen is dit het perfecte moment om ons eigen Motorsport.tv-kanaal op te zetten. Het bereik van Motorsport Network biedt ons de gelegenheid om ons verhaal aan een nieuw digitaal publiek te vertellen. We zien in dat dit kanaal voor meer belangstelling in het merk Lamborghini in de racerij en voor onze Super Trofeo-kampioenschappen kan zorgen, waardoor de waarde van beiden toeneemt.”

James Allen, President, Motorsport Studios: ”Lamborghini staat synoniem voor onderscheidend vermogen en unieke vormgeving. Ze creëren unieke ervaringen voor hun klanten op de openbare weg en op het circuit. Veel fans waarderen dat. De content die Lamborghini aanlevert zal niet alleen zichtbaar zijn op het eigen Motorsport.tv-kanaal, maar ook via onze racing- en automotive-kanalen via onze eigen Motorsport.tv-player.”